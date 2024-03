Maltempo, frana e caduta massi: chiusa l’Aurelia a Finale all’altezza del Malpasso

Finale Ligure. Via Aurelia chiusa al traffico a Finale Ligure, all’altezza del Malpasso, causa caduta massi sulla sede stradale.

Nella notte, infatti, il maltempo si è abbattuto con forza sulla Liguria e in particolare sulla zona di Ponente dove, dalle 20 di ieri e fino alle 13 di oggi è in vigore l’allerta arancione.

Diverse le chiamate giunte ai vigili del fuoco, ma per fortuna per episodi di piccola entità, in particolare per lievi smottamenti. La situazione più critica, ad ora, come detto, si registra nel finalese, con l’Aurelia chiusa causa frana.

È avvenuta al km 592, dove, a causa della pioggia copiosa, massi di diverse dimensioni si sono distaccati dalla parete rocciosa, invadendo di fatto la carreggiata, che è stata transennata e chiusa.

Al momento, purtroppo, non si conoscono ancora le tempistiche per una eventuale riapertura.