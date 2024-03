Finale Ligure. Prosegue la corsa contro il tempo per mettere in sicurezza la parete rocciosa sull’Aurelia, all’altezza del Malpasso a Finale Ligure, dove per la seconda volta in pochi giorni, si è verificata un’altra frana che ha costretto ancora alla chiusura completa della viabilità.

La strada era stata riaperta dopo lo smottamento di domenica mattina, ma il nuovo sopralluogo di Anas dovuto alla presenza di detriti sulla carreggiata ha portato al nuovo stop alla circolazione viaria.

I rocciatori sono al lavoro per mettere in sicurezza la parete. Ieri è stata posizionata una rete di contenimento con l’aiuto di un elicottero. Le prossime ore saranno decisive per capire i tempi di una possibile riapertura, anche in vista del passaggio sull’Aurelia della Milano-Sanremo di sabato.

Anas spera di riuscire a completare l’intervento entro sabato mattina, ma resta anche l’incognita meteo di domani, venerdì 15 marzo, con la possibilità di piogge che potrebbero rallentare l’azione di messa in sicurezza.

Se non si riuscirà a ultimare i lavori previsti, il percorso della Classicissima subirà una variazione e i corridori saranno costrette a passare dalle Manie, un percorso alternativo già allo studio degli organizzatori e utilizzato in passato proprio per una medesima chiusura della litoranea tra Finale Ligure e Noli.