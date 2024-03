Calcio, Serie D. Albenga vs Ligorna LIVE: si riprende all’Annibale Riva

ALBENGA 3 (36’ Venneri, 67’ Diagne, 74’ Tesio) VS LIGORNA 0

77’ Punizione sulla trequarti per il Ligorna, Scannapieco colpisce ma il pallone va a lato.

74’ Tesio cala il tris, l’Albenga è infermabile quest’oggi. Il 28 ingauno prende il centro e calcia rasoterra a giro battendo Sanfilippo. Gioia bianconera al Riva.

69’ Ammonito Danovaro, punizione dal limite per l’Albenga.

67’ Gol alla Messi di Diagne! Tuona il Riva e questa volta non è il cielo! Che gol, che prodezza, che dribbling e che conclusione. In sintesi, gol da cineteca! Dribbling ubriacante del giocatore ingauno che fa secco 4 avversari, sguscia a centro area e conclude sul secondo palo. Standing ovation per lui e doppio vantaggio ingauno.

64’ Altra protesta verso il direttore di gara, altra ammonizione questa volta per il Ligorna, ammonito Cattaneo.

60’ Ammonito Di Stefano per un fallo a centrocampo. Cambio per l’Albenga, Aiello rileva il neo ammonito Di Stefano per Diagne.

54’ Ammonito Nesci per proteste nei confronti dell’arbitro, a gran voce aveva chiesto il fallo.

50’ Altra grande parata di Salvato che si è ripetuto su un tiro insidioso.

49’ Vasiunin si guadagna il corner, Di Stefano sulla battuta. Vari per poco non incorna, bell’anticipo di Scannapieco.

45’ Si riprende, palla per i padroni di casa. Subito un cambio per Aiello: fuori Vari per Mukaj. Albenga ora in campo con il 5-4-1.

Secondo tempo

45’ Niente da sottolineare per questo fine primo tempo, termina precisa la prima frazione di gioco con l’Albenga in vantaggio.

36’ Arriva il super gol di Venneri a portare in vantaggio l’Albenga! Il centrale, che prende palla da 25 metri e si trova da solo, prova il tiro. La conclusione si insacca quasi sotto al sette, palla quasi imparabile. Albenga in vantaggio!

35’ Contropiede ingauno, Pellicanó deposita in area ma la difesa rossoblu è più sveglia e devia in rimessa laterale.

34’ Corner per il Ligorna dopo un preciso fraseggio iniziato dalla difesa. Molto difficile cominciare la giocata, la pioggia scende sempre incessante.

27’ Grandissima parata di Salvato che si esalta sul tiro di Squarzoni e devia in corner.

20’ Gran botta di Tesio verso la porta, rimpallata prontamente dalla difesa avversaria. Albenga che in questa fase sta spingendo molto.

17’ Vari per poco non raggiunge un pallone pericoloso davanti alla porta, pallone in angolo.

11’ Punizione da pochi passi per l’Albenga. Di Stefano calcia ma il pallone esce di poco alto sulla traversa.

9’ Tuona il cielo e il gioco in campo è difficilissimo per ambo i club, il tempo non dà tregua e non da cenno di resa.

5’ Calcio d’angolo per l’Albenga, Di Stefano si incarica della battuta. Sul cross, il pallone viene rimpallato fuori dall’area. Traiettoria del pallone molto incerta, il vento sta giocando assieme alle due squadre in campo.

3’ Primo tiro in porta di Tussellino, Salvato blocca in due tempi.

1’ Si inizia, palla per il Ligorna che perde subito il possesso.

Primo tempo

Le squadre stanno per entrare in campo, ecco le formazioni ufficiali:

Albenga: 22 Salvato, 2 Vasiunin, 55 Nesci, 15 Legal, 23 Venneri, 28 Tesio, 48 Berretta, 18 Vari, 9 Pellicanò, 17 La Vecchia, 24 Di Stefano. A disposizione di mister Aiello ci sono: 82 Romano, 29 Birzò, 7 Colantonio, 74 Diagne, 25 Martucci, 16 Giudice, 5 Mukaj, 99 Moraes, 32 Siciliano.

Ligorna: 31 Sanfilippo, 2 Danovaro, 5 Squarzoni, 6 Scannapieco, 8 Bacigalupo, 13 Tussellino, 16 Cattaneo, 18 Dellepiane, 24 Tassotti, 27 Manuzzi, 30 Murgia. A disposizione di mister Lunardon ci sono: 12 Di Vita, 4 Lurani, 7 Botta, 14 Traverso, 17 Rimondo, 19 Licco, 21 Manno, 23 Mangiaracina, 26 Tancredi.

Arbitro della gara il signor Nicolò Dorillo della sezione di Torino, coadiuvato da Domenico Manzari di Torino e Alessio Mulassano di Cuneo.

Albenga. Buongiorno a tutti cari lettori e ben ritrovati sul nostro giornale per commentare assieme la partita Albenga vs Ligorna, minuto per minuto. Sfida sotto la pioggia quest’oggi, in tutto l’albenganese ha piovuto fino ad ora e anche nei giorni passati, rendendo il campo del Riva molto pesante e scivoloso, nonostante il manto sintentico. Potrebbe risultare quindi difficile anche solo passare il pallone rasoterra, ma non si teme una sospensione dell’attività, almeno per il momento. Oggi quinta classificata contro sesta, la squadra di Aiello torna da Alba con tre punti in mano e la consapevolezza di poter continuare su questa linea d’onda. Il Ligorna arriva dalla vittoria in casa contro il Ticino, ritagliando anch’essa qualche punto per cercare di entrare in zona playoff, ed oggi avrebbe una grande chance per riuscirci. Per quanto riguarda i precedenti, l’Albenga ha perso 2 a 0 ad inizio campionato e, quando ambo le compagini militavano in Eccellenza nel 2020, era arrivata una sconfitta e un pareggio. Oggi potrebbe essere il giorno giusto per trovare la prima vittoria.