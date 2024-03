Calcio, i gol di Romano e Barone per far vincere il Savona: “Vogliamo i playoff”

Celle Ligure. “Ho fatto due eurogol ma sono contento per la squadra“. Questo il leitmotiv di Gabriele Romano nelle sue interviste: un giocatore classe 2002 dall’importante tasso tecnico e realizzativo, oggi partito dalla panchina e che ha siglato una doppietta quando è stato chiamato in causa da Biffi.

“Quando vinci sei sempre felice – sorride l’attaccante -. Mi sento cresciuto con questa maglia ma io cresco ogni anno. I tifosi sono il dodicesimo uomo in campo e voglio ringraziarli”.

“Così come sono contento per il mio compagno Daniele che è riuscito a segnare“. Ed è infatti di Barone la rete del definitivo 3-1 all’Olimpic: “Un bel gol con una grande palla di Calcagno. Direi che sia stato importante perché è stato duro prendere il 3-1 a livello psicologico. Noi vogliamo i playoff, dobbiamo cercare di arrivarci ricordandoci della regola dei 4 punti che potrebbe addirittura escludere. Faremo di tutto per farli, vincerà il migliore”.

“Faccio i complimenti all’Albissole per la vittoria del campionato“, conclude Romano con sportività da ex ceramista.