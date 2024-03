Calcio, Savona vincente in rimonta. Biffi: “Olimpic ci ha messo in difficoltà, un Romano così è difficile da tenere fuori”

Celle Ligure. Oggi all’Olmo Ferro la gara contro Olimpic non si era messa nel verso giusto per il Città di Savona: in svantaggio a fine primo tempo, sembrava essere in arrivo lo spettro di un passo indietro alla corsa playoff. Invece nella ripresa la reazione dei biancoblù con la doppietta di Romano e il gol di Barone ha fatto esultare i tanti tifosi savonesi presenti al campo.

“Non abbiamo preso un canale – dichiara Roberto Biffi riferendosi alla prima frazione – contro una squadra ben messa in campo che ci ha messo in difficoltà. Diventa difficile giocare se ogni passaggio si regala agli altri. Poi siamo andati un po’ meglio, trovando subito due gol spettacolari di Romano e la partita è andata in discesa. Barone ha sigillato il risultato e abbiamo vinto meritatamente”.

Gabriele Romano è partito dalla panchina ma si è rivelato l’uomo decisivo per i tre punti. Biffi spiega come sta gestendo la rosa: “Un allenatore non può non guardare la settimana. Romano ha saltato un allenamento e domenica scorsa ha giocato con alti e bassi. Ho pensato che, avendo sempre giocato, fosse arrivato il momento di farlo rifiatare. Poteva sembrare strana ma non è una cosa talmente brutta da non poterla sopportare. Poi è entrato e lui qualità ne ha tanta, mettendola a disposizione al servizio della squadra. Un Romano così è difficile da tenere fuori, adesso ci penserò un attimo“.

“Celle è diventata casa nostra ma era la prima partita che giocavamo qua, senza riferimenti“. Qualche difficoltà d’adattamento, infatti, si è intravista nelle giocate degli striscioni: “Non avevamo le misure in un campo molto aperto, contando anche il sole che i ragazzi avevano in faccia. Sembra una stupidata ma è veramente così. Errori ne abbiamo fatti tanti, soprattutto il primo tempo, però il risultato direi che sia il meritato. Ci vuole anche un po’ di fortuna ogni tanto“.

“Intanto ora dobbiamo allenarci bene. Con le feste di Pasqua non smetteremo di farlo, così come tutti gli altri. Cercheremo di recuperare qualcuno che in questo momento è giù di condizione, oppure proprio di reintegrare un giocatore come Kuci a pieno regime. Un allenatore quando ha tanti giocatori bravi a disposizione va in difficoltà a scegliere i primi undici. Ma anche chi è entrato oggi ha fatto bene, io cerco anche questo“, conclude Biffi.