Prima Categoria “B”, Savona-Olimpic LIVE: è Romano-show, 2-1 biancoblù al 52’

Risultato: Savona 3-1 Olimpic (4’ Rucco, 47’, 52’ Romano, 71’ Barone) [Live]

Al 72’ mister Biffi sostituisce proprio l’autore del gol Barone per concedere spazio a Palumbo.

Al 71’ il Savona diverte e si diverte. Calcagno con un pallone illuminante trova Barone il quale, con lo scavetto, batte Drigani in uscita: è 3-1 biancoblù all’Olmo-Ferro!

Al 64’ riprende il match.

Al 62’ crampi per Barone: in campo i sanitari del Savona.

Al 60’ mister Berogno prova a riprenderla inserendo Marvaso al posto di Ferraro.

Al 56’ si susseguono occasioni a ripetizione per gli Striscioni, squadra completamente trasformata rispetto alla versione opaca scesa in campo nei primi 45’.

Al 52’ segnalate nubi e vento forte all’orizzonte, l’uragano Romano si è abbattuto sull’Olmo-Ferro. L’attaccante biancoblù trova la doppietta personale con un gol di altissima fattura: la conclusione da posizione impossibile del classe 2002 lascia immobile Drigani insaccandosi sul secondo palo, è 2-1 Savona!

Al 49’ una svirgolata di Romano dal limite dell’area rischia di diventare un assist per Pondaco il quale, a tu per tu con Drigani, trova il super intervento dell’estremo difensore ospite: che brivido per l’Olimpic!

Al 47’ è un altro Savona in questa ripresa: Romano appena entrato dà ragione a mister Biffi siglando di Potenza la rete del pari: è 1-1 all’Olmo-Ferro, esplode la gioia dei tifosi locali!

Al 46’ Drigani risponde presente sul primo pericolo di marca biancoblù causato da Rapetti: sarà corner per gli Striscioni.

Alle 16:02 prende il via la seconda frazione. Nessun cambio tra le file dell’Olimpic mentre il Savona schiera Beani e Romano al posto di Brazzino e Panucci.

Termina 0-1 il primo tempo.

Il direttore di gara comanda 2 minuti di recupero.

Al 45’ Panucci trova Rapetti nel cuore dell’area di rigore il quale, in rovesciata, sfiora una rete che avrebbe fatto venire giù l’Olmo-Ferro, ma il pallone termina alto.

Al 39’ Gatto cerca di trasformare in oro una punizione da posizione defilata, ma Bova in uscita con i pugni sventa la minaccia.

Al 38’ il Savona perde un pallone sanguinoso in fase d’impostazione con Brazzino costretto a spendere un fallo tattico: cartellino giallo inevitabile per il terzino biancoblù.

Al 30’ continua la fase d’impasse: la retroguardia dell’Olimpic fa buona guardia, difficile trovare spazi o corridoi da attaccare per la squadra di mister Biffi.

Al 21’ il Savona prova a reagire senza tuttavia riuscire a creare dei reali pericoli dalle parti di Drigani.

Al 12’ prosegue l’ottimo avvio della formazione guidata da mister Berogno: biancoblù in difficoltà in queste prime battute.

Al 4’ pronti, via e l’Olimpic trova immediatamente la via della rete gelando l’Olmo-Ferro: Rucco di prima intenzione sfrutta l’ottimo suggerimento del compagno battendo Bova, è 0-1!

Al 1’ è spettacolo sugli spalti con gli ultras degli Striscioni sugli scudi: presenza massiccia da parte del tifo organizzato biancoblù per sostenere la squadra guidata da mister Biffi.

Alle 15:02 il direttore di gara comanda il calcio d’inizio.

Le formazioni

Savona: Bova, Brazzino, Incorvaia, Fancellu (C), Apicella, Barone, Calcagno, Rapetti, Panucci, Cherkez.

A disposizione: Siri, Beani, Covelli, Ferrara, Kuci, Matarozzo, Ndiaye, Palumbo, Romano.

Allenatore: Roberto Biffi.

Olimpic: Drigani, Ferraro, Limonta, Chiappori, Sacco, Pavone, Pinna, Molinari, Gatto, Rucco (C), Larosa.

A disposizione: Mancuso, Pesenti, Galasso, Cadili, Del Ponte, Valverde, Marvaso, Sanna, Varone.

A disposizione: Gianni Berogno.

Presentazione

Celle Ligure. Oggi presso l’Olmo-Ferro (nuova casa biancoblù) Savona e Olimpic si affrontano in occasione della ventitreesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B).