Cairese, la prima volta di Gabriel Graziani vale un punto prezioso: “Bella rimonta, ora giocheremo tutte le partite con questa voglia”

Cairo Montenotte. Un pareggio conquistato mostrando voglia, grinta e carattere. Potrebbe essere questa in estrema sintesi l’analisi del match disputato ieri dalla Cairese contro il Rivasamba, una sfida condizionata nel primo tempo da un terreno di gioco “provato” a causa delle condizioni meteo diventata poi estremamente frizzante nella ripresa.

Al doppio vantaggio di marca genovese hanno risposto le reti di Garbarino e Graziani. Nel post-gara il classe 2004 ha analizzato la sua prestazione e quella della squadra dichiarando: “Il mio odierno è un gol che fa bene al gruppo. Per come si era messa la partita, abbiamo conquistato un pareggio importante. Adesso andremo a giocare ogni sfida con la stessa voglia mostrata oggi. Abbiamo dato vita ad una bella rimonta, siamo contenti”.

“Sinceramente non pensavo mi arrivasse il pallone – ha proseguito l’intervistato raccontando gli attimi precedenti alla sua marcatura -, ma quando ho visto il passaggio direzionato verso di me non ho pensato a nulla e ho calciato. Ho riportato immediatamente la sfera a centrocampo senza esultare perchè speravo di vincere. È andata così, alla fine va bene il pareggio”.

Successivamente il classe 2004 ha parlato dell’accoglienza ricevuta da lui e dal fratello a Cairo: “Siamo stati accolti benissimo dalla società e dal gruppo. Siamo tranquilli e questo ci permette di lavorare bene. Ci è dispiaciuto per come sono andate le nostre prime partite in maglia Cairese, ma ora cercheremo di dare il massimo da qui al termine del campionato”.

Infine Graziani ha concluso il proprio intervento svelando: “Non pensiamo più ai risultati dell’Imperia. Guardiamo a noi stessi, la classifica la valuteremo alla fine”.