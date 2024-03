Cairese, bicchiere mezzo pieno per Garbarino: “Importante non perdere, dobbiamo arrivare a disputare i playoff nella miglior posizione possibile”

Cairo Montenotte. Domenica pomeriggio, presso il “Cesare Brin”, Cairese e Rivasamba si sono affrontate in occasione di una delle gare valevoli per la venticinquesima giornata del campionato di Eccellenza. Alla fine a prevalere, nonostante il doppio vantaggio di marca ospite, è stato l’equilibrio, questo soprattutto per merito della reazione mostrata dalla formazione di mister Riccardo Boschetto.

I gialloblù hanno dato la sensazione di non voler assolutamente perdere, un’impressione confermata da Alessio Garbarino, autore della rete che ha accorciato le distanze a metà secondo tempo: “Dopo essere andati sotto 2-0 ad inizio ripresa non era facile, ma siamo stati bravi a reagire riuscendo a pareggiarla e rischiando anche di conquistare i tre punti”.

“Era importante non perdere oggi – ha proseguito l’intervistato -. Ad inizio secondo tempo tempo siamo scesi in campo probabilmente senza la concentrazione giusta; i due errori commessi potevano compromettere la partita, però come detto prima bravi siamo stati bravi a reagire e a portare a casa il pareggio. Guarderei questo aspetto”.

Sulla classifica: “L’Imperia oggi ha vinto quindi sarebbe utopistico pensare al primo posto. Conosciamo i nostri obiettivi, dobbiamo arrivare a disputare i playoff nella miglior posizione possibile”.

Infine Garbarino ha concluso il proprio intervento facendo riferimento al clima presente nello spogliatoio della Cairese: “Credo che oggi la dimostrazione della nostra compattezza sia arrivata direttamente dai ragazzi subentrati nel secondo tempo che, pur essendo giovani, ci hanno dato quella freschezza che in quel momento probabilmente stava mancando. I nuovi ingressi ci hanno trascinato cambiando l’inerzia del match”.