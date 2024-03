Cairese tosta e idee chiare, Boschetto: “Vogliamo secondo posto, saltare semifinale e fare i playoff nazionali”

Duplice lettura per il pareggio di oggi della Cairese contro il Rivasamba. La nota negativa è che i due punti persi rispetto all’Imperia capolista fanno dire quasi addio alle speranze di rimonta, alimentate dalla vittoria nello scontro diretto. Ma come detto da Boschetto a margine della partita, la squadra è ora determinata a emulare il percorso della Lavagnese dello scorso anno. I genovesi erano andati in Serie D tramite i playoff nazionali. Ecco che quindi il pareggio di oggi può essere accolto di buon grado

Le note liete infatti sono tre. In primis i gialloblù hanno ottenuto 7 punti negli scontri diretti contro Imperia, Pietra Ligure e Rivasamba. E ai playoff vincere gli scontri diretti sarà d’obbligo; in secondo luogo il pareggio per 2 a 2 di oggi è arrivato rimontando il doppio svantaggio maturato in apertura di secondo tempo, testimonianza della tenuta anche mentale della squadra. Infine la “x” consente comunque di rimanere a -1 dal Rivasamba e tiene aperta la possibilità di scavalcarlo in caso di vittoria (o pareggio in virtù degli scontri diretti) nel recupero contro la Golfoparadiso (21 marzo).

Mister Riccardo Boschetto commenta così la prova dei suoi: “Abbiamo preso due goal senza neanche saperlo – esordisce -. Ci siamo fatti due goal da soli, due infortuni gravi. Grandissima reazione, però, da squadra vera e forte mentalmente. I ragazzi hanno reagito alla grande e meritato il pareggio. Abbiamo creato tantissimo e sbagliato pure un rigore. Siamo una squadra viva, forte e mentalizzata. Sono tranquilllo per il futuro. Con questa mentalità di divertiremo”.

“Il campo pesante non ha agevolato – prosegue-, ma questo vale anche per loro. Il primo tempo non è stato bellissimo. Abbiamo giocatori che faticano un po’ di più su un terreno come questo. Ribadisco, oggi abbiamo avuto una grande mentalità. Mi è piaciuto il nostro atteggiamento“.

Playoff, magari direttamente in finale qualificandosi secondi e con 7 punti sulla quinta, e poi fase nazionale. Questo il percorso che hanno in testa i gialloblù: “Anche quando abbiamo battuto l’Imperia abbiamo detto che solo i nerazzurri avrebbero potuto perdere, suicidandosi, il campionato. Sono una squadra molto forte e penso che concluderà al primo posto il campionato. Ci stiamo preparando ad andare avanti fino a giugno e sfruttare i playoff. Puntiamo ad arrivare secondi per giocare i playoff in casa. E magari proveremo a qualificarci direttamente alla finale. Vogliamo andare alla fase nazionale“.