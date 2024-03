Eccellenza, Cairese-Rivasamba LIVE: al “Brin” è sfida per decretare l’anti-Imperia

Risultato: Cairese 2-2 Rivasamba (48’ Cusato, 53’ Oliveri, 69’ Garbarino, 84’ G. Graziani) [Live]

L’arbitro comanda 4 minuti di recupero.

All’87’ il Rivasamba si riversa in avanti alla ricerca di un nuovo vantaggio, ma la difesa della Cairese in qualche modo riesce ad allontanare la minaccia.

All’84’ esplode la gioia del pubblico locale. Gabriel Graziani irrompe in area di rigore e con una conclusione chirurgica trova la rete del pari: è 2-2 al “Brin”!

Al 78’ Bacigalupo rivela Cirrincione il quale rallenta la propria uscita scatenando le ire gialloblù (ammonito Tazzer).

Al 72’ Chiarlone calcia dalla distanza trovando la risposta di un Assalino davvero in stato di grazia.

Al 71’ mister Cesaretti tenta di correre ai ripari inserendo Sani al posto di Amato.

Al 70’ Lazzaretti subentra a Gargiulo: mister Boschetto ci crede e lancia un segnale ai suoi con l’ennesimo cambio offensivo.

Al 69’ Garbarino riesce a sfondare il muro eretto dal Rivasamba regalando ai tifosi. Presenti sugli spalti un finale di gara appassionante: è 1-2 al “Brin”!

Al 68’ Assalino ipnotizza Silvestri salvando anche sulle seguenti due ribattute: ospiti tutti ad abbracciare il proprio estremo difensore, per i gialloblù sarà corner.

Al 67’ l’arbitro ravvisa un tocco di mano scaturito da una mischia nell’area di rigore dei genovesi: la Cairese potrebbe riaprirla dagli undici metri.

Al 62’ Boschetto prova a recuperare il match inserendo Chiarlone, Anselmo e Graziani al posto di Sogno, Facello e Bogarin.

Al 60’ Rovido rileva Oliveri: primo cambio per il Rivasamba.

Al 57’ Basso in uscita salva i suoi dal terzo in fotocopia: altro brivido per la Cairese.

Al 53’ il Rivasamba trova il raddoppio con un’azione fotocopia a quella che ha portato i genovesi a calciare dagli undici metri: Oliveri a tu per tu con Basso no sbaglia, è 0-2!

Al 48’ Cusato trasforma portando avanti i suoi: Basso tocca ma non basta, è 0-1 al Brin!

Al 46’ pronti, via e Oliveri scappa in campo aperto colpendo il palo. L’arbitro però ravvisa un fallo commesso ai danno proprio del numero 9 indicando il dischetto: sarà penalty per la formazione ospite. Ammonito Basso.

Alle 16:01 il direttore di gara comanda la ripresa della sfida. Nessun cambio tra le file delle due squadre, si ripartirà dagli stessi ventidue visti nei primi 45’.

Termina 0-0 senza recupero un primo tempo estremamente equilibrato.

Al 45’ Gualtieri viene sanzionato per aver commesso un intervento irregolare.

Al 41’ grande chance anche per Sogno il quale però non riesce ad inquadrare lo specchio della porta.

Al 40’ Silvestri impegna Assalino nuovamente dalla distanza trovando la risposta dell’estremo difensore avversario.

Al 35’ Cirrincione impegna Basso direttamente da corner: l’estremo difensore gialloblù risponde ancora presente, infuriato Boschetto in panchina per aver concesso questa chance.

Al 29’ Facello viene ammonito a causa di un intervento considerando eccessivamente ruvido.

Al 23’ la Cairese tenta nuovamente di sfondare con un tiro dalla distanza, soluzione provata più volte vista la difficoltà di palleggiare su un terreno di gioco saturo d’acqua.

Al 20’ Garbarino cerca la conclusione, ma l’estremo difensore avversario riesce a respingere.

Al 17’ Basso con un’uscita provvidenziale salva i suoi da una possibile minaccia.

All’11’ il Rivasamba prova a reagire costruendo una buona chance, ma il guardalinee ferma tutto segnalando una posizione di offside.

Al 9’ la Cairese torna a rendersi pericolosa, questa volta da calcio piazzato, il pallone però termine sul fondo.

Al 5’ i padroni di casa cercano immediatamente una soluzione da fuori per tentare di sorprendere Assalino: pallone alto ma buon avvio dei gialloblù.

Alle 15:01 l’arbitro comanda il calcio d’inizio della sfida.

Le formazioni

Cairese: Basso, Garbarino, Tazzer, Boveri (C), Gargiulo, G. Graziani, Sassari, Facello, Sogno, Silvestri, T. Graziani.

A disposizione: Scalvini, La Rosa, Beltrame, Gjataj, Lazzaretti, Bogarin, Anselmo, Delishi, Chiarlone.

Allenatore: Riccardo Boschetto.

Rivasamba: Assalino, Baldassarre, Giualtieri, Ruffino, Quirolo, Porro (C), Amato, Cusato, Oliveri, Cirrincione, Ferretti.

A disposizione: Figone, Bacigalupo, Bartolozzi, Latin, Rovido, Lasagna, Sani, Bondi, Bonaventura.

Allenatore: David Cesaretti.

Dirige il match Nicole Puntel della sezione di Tolmezzo coadiuvata da Enrico Conio e Pietro Campazzo entrambi della sezione di Genova.

Presentazione

Cairo Montenotte. Oggi pomeriggio presso il “Cesare Brin” Cairese e Rivasamba si sfidano in occasione della venticinquesima giornata del campionato di Eccellenza. Forti degli ultimi risultati positivi (i gialloblù vengono da tre vittorie consecutive), gli uomini di mister Boschetto proveranno a cavalcare l’entusiasmo issandosi in seconda posizione.