Amministrative 2024, Aria Nuova per Albenga annuncia: “Pieno sostegno a Nicola Podio, sarà lui il nostro sindaco”

Albenga. Il direttivo di “Aria nuova per Albenga” annuncia la partecipazione del gruppo alle prossime elezioni comunali in programma ad Albenga l’8 e il 9 giugno prossimi e ufficializza il sostegno al candidato sindaco del centrodestra Nicola Podio. Un annuncio ufficiale importante e che, per usare un gioco di parole, era nell’aria, quello del gruppo che fa capo al presidente del consiglio comunale ingauno Diego Distilo, il cui contributo alle elezioni del 2019 fu determinante per la vittoria del sindaco uscente Riccardo Tomatis.

“Abbiamo scelto una persona preparata, pragmatica e soprattutto capace di stare in mezzo alla gente – dichiara il coordinatore ingauno Saverio Gaglioti, in accordo con tutto il direttivo e con il capogruppo e presidente Distilo -. Podio è un albenganese vero, una figura che saprà capire le sfide quotidiane dei cittadini. La sua è una visione a lungo termine per la città e per il suo sviluppo”.

Distilo cinque anni fa partecipò alla competizione elettorale come candidato sindaco (ottenendo oltre il 10% dei voti, pari a circa 1300 preferenze), salvo poi schierarsi proprio con Tomatis al ballottaggio. Fatto, quest’ultimo, che costò la sconfitta del centrodestra. Ma la “luna di miele” tra Distilo e il primo cittadino, tuttavia, durò poco tempo: qualche mese più tardi, infatti, il presidente del consiglio comunale entrò in rotta di collisione con il sindaco e lasciò la maggioranza in polemica (emblematico lo sfogo pubblico di Distilo “trattato come un delinquente e pugnalato dal sindaco alle spalle“). Da lì il percorso di riavvicinamento ai gruppi centrodestra che oggi sostengono compattamente la candidatura di Podio fu tutto in discesa.

Oggi la discesa in campo ufficiale al fianco dell’architetto ingauno segna un passaggio cruciale in vista della campagna elettorale. Oltre a tutto il centrodestra, il sostegno del gruppo “Aria nuova per Albenga” potrebbe, quanto meno sulla carta, avere un peso notevole sull’esito della competizione. Aggiunge Gaglioti: “Nicola Podio ci ha convinti subito con la sua voglia di fare e il suo amore per la città di Albenga. Insieme a lui stiamo condividendo il programma elettorale, all’interno del quale sono presenti importanti temi su cui ci troviamo in perfetta sintonia”.

“Aria Nuova per Albenga” è al lavoro sul territorio in vista del voto: “Stiamo costruendo una lista composta da candidati seri, credibili e soprattutto capaci di restare a contatto con il territorio – sottolinea il coordinatore Gaglioti -. Siamo stanchi e stufi di doverci confrontare con amministrazioni che si rinchiudono dentro al palazzo del Comune una volta elette dimenticandosi dei cittadini. Da questo punto di vista, siamo fiduciosi e sicuri che Nicola Podio sarà un sindaco diverso, sempre presente e in mezzo alla gente. Ogni giorno”.

Conclude Gaglioti: “Auguriamo a tutti una buona campagna elettorale. Vedremo, nei prossimi mesi, la reazione di chi ha sottovalutato il contributo del nostro gruppo, che siamo certi darà un importante sostegno alla vittoria del centrodestra e all’affermazione di Nicola Podio, quale nuovo sindaco della città. Finalmente, Albenga è pronta a respirare davvero un’aria nuova”.