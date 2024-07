Albenga, Podio: “Dal sindaco Tomatis risposte sgarbate ai consiglieri di minoranza, impossibile dialogare così”

Albenga. “Sono molto dispiaciuto per l’ennesima serie di risposte che purtroppo evidenziano la mancanza di volontà del sindaco Tomatis di instaurare un dialogo costruttivo e di reciproco rispetto con i consiglieri comunali della minoranza”. Lo dichiara il consigliere di minoranza albenganese Nicola Podio.

“Ieri sera, durante la seduta consiliare, il sindaco ha nuovamente dimostrato di non voler accogliere l’invito della minoranza a collaborare. Durante l’esame di alcune pratiche all’ordine del giorno, ho segnalato un presunto errore presente in uno dei documenti del DUP. Alla mia richiesta se la maggioranza fosse disposta a correggerlo, il sindaco, parlando del sottoscritto, ha mormorato alla sua vice: ‘se non capisce pazienza’. Una frase che ha lasciato me e, credo, la maggior parte dei presenti in sala senza parole”.

“Il consigliere Distilo è intervenuto per sottolineare quanto fosse di cattivo gusto la reazione del sindaco, considerando che si trattava semplicemente di correggere un ipotetico errore. Sarebbe stato sufficiente sospendere la seduta pochi minuti per verificare la presenza dell’errore ed eventualmente sistemarlo, ma così non è stato. Ma non è tutto. Durante la seduta, il sindaco Tomatis ha rivolto parole decisamente aspre nei confronti della consigliera Ginetta Perrone, e desidero esprimere tutta la mia solidarietà a lei per il commento ricevuto (‘stia zitta’)”.

“Questo comportamento rappresenta una caduta di stile incomprensibile e inaccettabile. Dall’inizio di questo mandato, abbiamo teso la mano alla maggioranza, fiduciosi di poter lavorare insieme per il bene della comunità senza inutili polemiche. La minoranza ha dimostrato costantemente con i fatti questa disponibilità al dialogo. Purtroppo il sindaco Tomatis continua a rispondere con atteggiamenti sgarbati e ingiustificati. Un vero peccato”.