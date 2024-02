Albenga 2024, ecco il simbolo di Forza Italia a sostegno di Nicola Podio sindaco. Ciangherotti: “Uniti si vince”

Albenga. “Il simbolo di Forza Italia è legato indissolubilmente al nome di Silvio Berlusconi. All’ex premier, protagonista indiscusso del storia politica italiana, dobbiamo la nascita del partito che da sempre rappresenta la casa dei moderati e di quei valori cristiani e liberali in cui si riconoscono ancora oggi milioni di cittadini. La leadership del nostro presidente, il vicepremier Antonio Tajani, è fondamentale nel governo di centrodestra che guida il Paese e sarà un valore aggiunto anche per la nostra città, quando, a giugno, Albenga volterà pagina grazie a Nicola Podio, la cui candidatura a sindaco segnerà il tramonto di questa pessima esperienza amministrativa”. Lo dichiara il consigliere comunale e coordinatore albenganese di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

Il capogruppo forzista ha presentato il logo di Forza Italia a sostegno della candidatura di Nicola Podio in occasione delle elezioni amministrative in programma l’8 e il 9 giugno prossimi: “Nicola è una persona seria e molto preparata – spiega Ciangherotti -. A lui, e a tutta la squadra di centrodestra che si presenterà unita, spetterà il compito di rilanciare la città dopo gli anni di immobilismo amministrativo della maggioranza guidata dal Partito Democratico e dal sindaco Riccardo Tomatis”.

“Come Forza Italia – aggiunge il consigliere albenganese -, dopo un proficuo incontro con il nuovo commissario provinciale Luigi Pignocca, stiamo lavorando sul territorio per mettere insieme una squadra di persone motivate e preparate nei vari settori della macchina comunale. Il tavolo di confronto sui temi che riguardano la nostra città è aperto a tutti. Chiunque voglia partecipare con idee e suggerimenti in questa fase di stesura del programma elettorale può contattarmi privatamente. Sarò molto felice di recepire le istanze di chi ha a cuore la nostra città. Io, come sempre, sarò in prima linea al fianco dei cittadini albenganesi e di tutte le categorie che producono ricchezza e occupazione sul nostro territorio”.