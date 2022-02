Lo sfogo di Distilo: “Trattato da delinquente. Usato, pugnalato alle spalle e scaricato dal sindaco”

Albenga. Uno sfogo a 360 gradi, che va dall’indagine relativa alle ultime Elezioni Regionali 2020 al rapporto con il sindaco Riccardo Tomatis, la sua maggioranza, e la minoranza ingauna. Diego Distilo, anima di centrodestra ma allo stesso tempo ago della bilancia decisivo per la recente vittoria del centrosinistra alle ultime comunali di Albenga, ha deciso di dire tutto.

E lo ha fatto nel suo stile, come un fiume in piena. Prima la “difesa” dalle accuse di “corruzione elettorale”, ma poi è stato lo stesso Distilo ad accusare, restituendo con le sue parole un quadro della situazione che non è certo il miglior biglietto da visita per l’amministrazione del sindaco Tomatis (da cui si è sentito “pugnalato alle spalle”), di cui Distilo ha fatto parte e dalla quale è stato letteralmente scaricato in tempi recenti.

Dalla multiservizi alla “scarsa attenzione” per il sociale, il tutto suggellato dalla “mancata vicinanza nel momento del bisogno” che, invece, “a sorpresa è arrivata dai rappresentanti della minoranza”, gli stessi con cui Distilo ha “fatto la guerra” in campagna elettorale, scegliendo di appoggiare Tomatis e la sua squadra.

L’INDAGINE, L’ACCUSA DI “CORRUZIONE” E IL PATTEGGIAMENTO

“L’indagine a mio carico è stata lunga e articolata, – ha spiegato Distilo, – ma esordisco respingendo e smentendo le accuse a mio carico. Allo stesso tempo, credo nella giustizia, nei magistrati e nelle forze dell’ordine, continuo a farlo e invito i cittadini a fare altrettanto. Scendendo nello specifico, gli episodi contestati riguardano la campagna delle Elezioni Regionali, ma non solo: sono state messe insieme più cose. Avrei potuto giustificarmi, ma non me la sono sentita di affrontare un processo del genere sia dal punto di vista emotivo che economico. Per questo ho preferito chiudere i conti e abbiamo concordato il patteggiamento. L’udienza si svolgerà il prossimo 26 maggio”.

“Ma la mia vita è sempre la stessa: sono figlio di una famiglia di meridionali arrivati ad Albenga negli anni ‘50. Mi sono candidato quasi per scherzo nel 2001 e poi sono rimasto in questo mondo, dove ho sempre avuto una predilezione per i servizi sociali, per l’aiuto dei più bisognosi. Ma interessarsi ai problemi delle persone è una cosa, trasformare questo in interesse personale è ben diverso, c’è un abisso. Nell’ambito di Elezioni Regionali, dove servono migliaia di voti, è assurdo anche solo pensare che io abbia trattato con questo o l’altro per un singolo voto”.

Quindi un passaggio, seppur senza mai nominarlo, sull’altra indagine dello stesso filone che vede coinvolto Alessandro Chirivì, esponente di Fratelli d’Italia, accusato di “aver alterato i risultati elettorali relativi proprio alle Regionali 2020”.

“Ho letto di questa seconda indagine. Non voglio fare nomi né entrare nello specifico di questo caso, ma posso dire che, se le accuse dovessero essere confermate, per me sarebbe motivo di grande amarezza. Per una manciata di voti non sono stato eletto consigliere regionale e quanto accaduto fa emergere più di un dubbio e fa male”.

“C’ERAVAMO TANTI AMATI…”: IL RAPPORTO DETERIORATO E LA ROTTURA CON IL SINDACO

“In un momento difficile dal punto di vista personale, – ha proseguito Distilo, – mi sarei aspettato quantomeno vicinanza da parte del sindaco Tomatis e invece da lui non ho ricevuto nulla se non una pugnalata alle spalle. Attraverso una nota ha palesemente collegato la mia intenzione di realizzare la società multiservizi all’indagine a mio carico cercando di far emergere una correlazione tra le due cose: in sostanza, Distilo voleva la società per pagare i debiti elettorali. Mai sentito niente di più assurdo. È stato richiesto, pagato con soldi pubblici, un parere tecnico che ha dato parere favorevole al progetto dal punto di vista della legittimità, ho anche proposto di assegnare la carica di presidente ad un ex carabiniere o un ex procuratore in nome della trasparenza”.

“Prima erano tutti d’accordo. Quando abbiamo stretto gli accordi per il ballottaggio, se glielo avessi chiesto, il sindaco mi avrebbe portato a piedi, in spalle, a Roma. Invece evidentemente non vedevano l’ora di scaricarmi. Il primo cittadino alla fine ha bocciato la multiservizi facendo leva sull’impossibilità dal lato economico. Perché allora quei soldi non sono stati reinvestiti in un progetto alternativo? Avremmo potuto fare di tutto, invece si è preferito non fare niente. A questo punto, mi chiedo l’amministrazione Tomatis quale valore economico dia al sociale”.

IL J’ACCUSE ALL’AMMINISTRAZIONE TOMATIS: “UN GRUPPETTO DI AMICI CHE GOVERNA MALE, SENZA LOGICA E SENZA INDIRIZZO POLITICO”

“Hanno detto che da un anno non partecipavo alle riunione di maggioranza per giustificare il mio allontanamento, ma è falso, – ha aggiunto ancora il presidente del consiglio comunale ingauno. – Ho saltato qualche riunione in presenza per motivi personali, ma sono sempre stato partecipe e attivo. Purtroppo per loro non ero sempre d’accordo con le loro idee e non l’ho mai nascosto. Alla prima occasione mi hanno trattato come un delinquente. E da Tomatis mi sono anche sentito dire che io rappresento una parte di popolo che non rappresenta lui: cosa vuol dire? Cosa siamo io e i miei elettori per lui? I figli di un Dio minore? Mi hanno usato al ballottaggio perché erano in difficolta, ma anche in questo caso mi sono sentito dire di non essere stato determinante alle comunali: peccato che i numeri son numeri e non mentono”.

“Sono stato corretto con loro, non ho nemmeno chiesto l’apparentamento per non togliere a Tomatis un seggio in maggioranza. Ora scopro che si fanno le riunioni di maggioranza per decidere il mio successore. A sindaco, assessori e consiglieri consiglio di continuare a farle, ma con l’obiettivo di risolvere i problemi di Albenga”.

“Sul progetto moli, incassato il primo lotto, si è passati al secondo del valore di 2,5 milioni di euro. Ho proposto di usarli per proteggere la zona di litorale oltre il depuratore, in direzione Ceriale, una zona soggetta ad allagamenti: volevo aumentare il numero di moli, invece si è scelto di usare i fondi per allungare i moli già esistenti. Una decisione miope e senza senso”.

“Questa amministrazione non ha un indirizzo politico, sono gli uffici a tirare le redini e a dirgli cosa fare e non viceversa. Infatti invito tutti i cittadini, in caso di problemi, a rivolgersi direttamente agli uffici, inutile contattare assessori e consiglieri, sempre se qualcuno ci riesca, visto che sono arroccati in Comune e non si fanno mai vedere per le vie di Albenga. Io ero abituato con due sindaci come Zunino e Guarnieri, che avranno fatto anche errori, ma almeno avevano un indirizzo politico ben definito e sapevano cosa significa amministrare un Comune”.

“L’amministrazione Tomatis è un gruppetto di amici che, per carità, è anche una bella cosa, ma non hanno mai il coraggio di dirsi le cose in faccia per non scontentarsi a vicenda. Forse sarebbero più adatti a governare una piccola realtà, non certo Albenga. E quanto dico lo dimostrano con i fatti”.

“Sulle manutenzioni, ad esempio, Albenga è distrutta, ma qui si mettono 650mila sugli eventi turistici e poi scopriamo che il bando affitti pubblicato dal Comune non è stato sufficiente per tutti. Albenga grida un allarme sociale e noi pensiamo ad illuminare le torri. Qui governano con il principio del ‘panem et cirsenses’ dei romani: diamo gli spettacoli in pasto al popolo così dimentica i veri problemi. Sono stati investiti 70mila euro per l’evento ‘Albenga racconta’ ed erano presenti 45 persone. Con 70mila euro quante famiglie si potevano aiutare dirottando i fondi sui servizi sociali?”.

“Per il campo solare ora sarà necessaria una variazione di bilancio. Questo cosa significa? Assenza di programmazione, significa che al campo solare prima non ci si era nemmeno pensato. Albenga merita di meglio, non questo indebolimento, soprattutto in un periodo contraddistinto anche da tanti problemi legati alla sicurezza”.

IL RUOLO DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA DECISIONE DI NON DIMETTERSI E LA VICINANZA DELLA MINORANZA

“Ho scelto di lasciare la maggioranza ma, dopo una riflessione, ho preferito mantenere il mio ruolo di presidente del consiglio e continuerò a svolgerlo, non mi dimetto. I rapporti con il sindaco sono ai minimi termini, per non dire inesistenti, ma quello non inficia certo il mio lavoro. Applicherò regolamento e statuto, convocherò i consigli comunali e non farò certo ostruzionismo all’amministrazione, ma rispetterò a pieno il mio ruolo. Le osservazioni, positive e negative, le farò invece nel mio ruolo di capogruppo della mia lista civica”.

“Se Tomatis ritiene che i voti delle comunali sono segreti e non si può quindi dimostrare che io sia stato decisivo per la sua vittoria, allo stesso modo anche l’elezione del presidente del consiglio comunale è segreta, quindi anche per rispetto della minoranza resto al mio posto”.

“Proprio alla minoranza del centrodestra di Albenga voglio dedicare il pensiero conclusivo. Da loro, tutti loro, da Forza Italia alla Lega, ho ricevuto supporto nel delicato e brutto momento in cui è emersa l’indagine sulle Regionali. Esattamente quello che mi sarei aspettato dall’amministrazione Tomatis. Con la minoranza di centrodestra di Albenga abbiamo fatto la ‘guerra’ alle scorse comunali, senza esclusione di colpi, ma oggi i consiglieri di centrodestra sono stati i primi a chiamarmi e a dimostrare vicinanza, al contrario di chi si è finto amico per interesse e poi mi ha pugnalato alle spalle”, ha concluso Distilo.