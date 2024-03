Albenga 2024, i consiglieri di maggioranza attaccano Podio: “Su sanità dichiarazioni confuse e contraddittorie”

Albenga. “Ci fa piacere sapere che il candidato sindaco del centro destra abbia deciso oggi di parlare di sanità e di partecipare ad un evento organizzato da ASL in collaborazione con Croce Rossa, protezione civile comunale e Comune di Albenga. Ci fa piacere perché ci permette di parlare di un tema concreto e serio come quello della sanità e del diritto alla salute dei cittadini, argomenti fondamentali che proprio per la loro importanza, stanno a cuore a tutti i cittadini”. Lo fanno sapere, in una nota, i consigliere di maggioranza albenganesi commentando le parole del candidato sindaco del centrodestra Nicola Podio sul tema della sanità.

“Proprio per questa ragione – spiegano -, vogliamo ricordare al candidato del centro destra ingauno, che non bastano due foto fatte adesso durante la campagna elettorale per ripulirsi la coscienza e provare a far dimenticare gli assordanti silenzi suoi e dei suoi alleati, sulle scelte in tema di sanità e sul futuro dell’ospedale di Albenga, prese in questi anni da Toti e dai suoi alleati in regione, Lega Forza Italia e Fratelli d’Italia. Oggi Podio inoltre ci tiene ad assicurare gli albenganesi che in caso di una sua vittoria alle prossime elezioni, lui e la sua amministrazione non faranno mai mancare il proprio aiuto ed il proprio supporto alle scelte del governatore Toti e del consigliere Vaccarezza. Considerando che a volerlo come candidato sindaco è stato propio Vaccarezza ed i suoi principali alleati sono il forzista Ciangherotti e la leghista Porro, alleati di Toti in Regione, noi non facciamo nessuna fatica a credergli e non siamo per nulla sorpresi di questa sua dichiarazione. D’altra parte chi deve la sua candidatura a scelte esterne alla città e appunto a persone come Toti e Vaccarezza, sarà sicuramente più attento a rispondere a loro piuttosto che ai suoi concittadini”.

“Risulta inoltre al quanto singolare che Podio che oggi parla di sanità universale e di diritto alla salute in campagna elettorale ad Albenga, sia lo stesso esponente politico che appoggi invece il modello di sanità privata portato avanti in questi anni a Genova dall’amministrazione Toti. Non possiamo che dirci ovviamente ancora una volta quindi stupiti e molto perplessi dalle sue dichiarazioni quanto meno confuse per non dire contraddittorie. Per questo invitiamo tutti i nostri concittadini a valutare con grande attenzione le dichiarazioni del candidato Podio e del suo schieramento e valutare poi nei fatti la differenza tra chi in questi anni si è concretamente battuto per tutelare l’ospedale e la sua importanza e chi oggi invece ne parla solo per il proprio tornaconto elettorale”, concludono dalla maggioranza ingauna.