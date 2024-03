Ex ospedale di Albenga, Podio annuncia: “Entro un mese la gara per la struttura, occasione unica per il rilancio turistico”

Albenga. “Come mi è stato riportato da alcune fonti autorevoli, entro un mese è prevista la gara per l’assegnazione della struttura dell’ex ospedale di Albenga. Si tratta di un’occasione unica per il rilancio turistico della nostra città. Il complesso dovrà essere convertito in una struttura alberghiera di alto profilo all’ingresso del centro storico”. Lo dichiara il candidato sindaco del centrodestra albenganese Nicola Jacopo Podio.

“È essenziale – spiega Podio – che questa trasformazione sia parte integrante di una pianificazione più ampia, che includa anche la riqualificazione di altre aree chiave come piazza del Popolo e piazza Petrarca. Per questo motivo, mi auguro che il sindaco, oltre ad essere al corrente di questa importante notizia, sospenda il progetto di riqualificazione di piazza del Popolo. È evidente che il rinnovo delle ex aree ospedaliere dovrà procedere di concerto con la riqualificazione della piazza antistante. Sarebbe assurdo operare in modo disgiunto e senza integrare le due iniziative, che insieme andranno a costituire il nuovo salotto della nostra città”.

“La prossima amministrazione, sotto la mia guida, si impegnerà attivamente a collaborare con il soggetto che, spero presto, si aggiudicherà la gara. È fondamentale favorire una sinergia efficace tra pubblico e privato per assicurare una riqualificazione adeguata della struttura, che mi auguro possa essere di alto livello, anche perché in questo modo potrà contribuire ad arricchire in modo significativo l’offerta turistica di Albenga”., conclude Podio.