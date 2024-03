A Cairo si apre il cantiere per la pedonalizzazione di piazza Abba

Cairo Montenotte. Piazza Abba pronta per i lavori di restyling che la trasformeranno, insieme a via Fratelli Francia, in un’area pedonale di prolungamento a piazza della Vittoria. Si amplia pertanto il salotto della città di Cairo con spazi progettati per accogliere iniziative e manifestazioni.

Mercoledì 3 aprile si aprirà il cantiere per la realizzazione degli interventi finanziati dalla Regione e inseriti nel programma di Rigenerazione Urbana per un importo di trecento mila euro, “a cui se ne aggiungono settanta mila stanziati dall’amministrazione comunale – spiega l’assessore ai lavori pubblici Fabrizio Ghione – L’obiettivo è quello di migliorare l’assetto urbanistico oltre che paesaggistico, nell’ottica di ridisegnare gli spazi destinati allo svago in completa tranquillità”.

I posti auto presenti in piazza Abba non saranno più disponibili nemmeno quando termineranno le opere previste. Da aprile, inoltre, per tutta la durata del cantiere, traslocherà anche il Mercato della terra in programma ogni secondo sabato del mese, che probabilmente si svolgerà nella porzione carrabile di piazza della Vittoria verso corso Verdese.