Serie D Albenga. Aiello nuovo tecnico, saluta Marco Ferrante

L’Albenga ha scelto il nuovo allenatore. Sarà Antonio Aiello. Come detto nei giorni scorsi dal presidente Santi Cosenza, non si è andati verso la promozione di Massimiliano Marzano né verso il nome ligure. Ecco quindi un allenatore nuovo per la nostra regione.

Aiello ha assaggiato piazze importanti come Novese (esonero nel gennaio 2016), San Marino (nominato nel luglio 2018 ma poi dimessosi per motivi personali prima di iniziare il campionato), Viareggio (dimessosi nel marzo 2019) e Milano City. L’ultima esperienza in ordine di tempo è stata con la formazione laziale del Nuova Florida, impegnata nel Girone G della Serie D. Prima di Natale è arrivata la separazione. Era subentrato il 21 novembre. Mentre ad agosto si era dimesso per motivi personali dal San Luca, squadra della Serie D calabrese.



L’obiettivo sarà in primis conquistare quella decina di punti che dovrebbe mettere la squadra al riparo dal rischio playout. Se poi riuscirà a replicare almeno in parte le imprese di Fossati tanto meglio. Non è scontato visto che la squadra sta subendo un restyling importante.

Era nell’aria da tempo, nonostante il presidente Santi Cosenza avesse qualche giorno fa rassicurato circa la sua presenza. “Ferrante resta”, aveva dichiarato. Infatti, notizia di oggi è la separazione dal direttore sportivo Marco Ferrante. L’ex bomber del Torino, tra le altre, era stato colui ad aver messo in contatto l’attuale gruppo con l’ex presidente Simone Marinelli. Si parla di dimissioni.