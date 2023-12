Serie D, Albenga. Ferrante resta, il nuovo allenatore per inizio 2024

Albenga. La rosa bianconera per l’anno nuovo sta prendendo una nuova fisionomia. Infatti sono giorni di “full immersion” nel mercato per poter sostituire i partenti, ai quali si è aggiunto ufficialmente Masetti alla Sangiovannese. Un ultimo rumor riguarda l’approdo in bianconero di Francesco Pellicanò, attaccante classe 2002 che si è separato dalla Sanremese.

Sul fronte dirigenziale c’è stata l’assegnazione del ruolo di responsabile dell’area tecnica bianconera a Francesco Virdis. Se c’erano dubbi sulla permanenza ingauna di Marco Ferrante, ci ha pensato il presidente Santi Cosenza ha risolverli: “Marco è una figura fondamentale per il nostro progetto. Mi starà ancora più vicino“.

La questione allenatore verrà definita ufficialmente nel 2024, intorno ai primi giorni di gennaio. La volontà societaria è di prendere un allenatore da fuori regione, nonostante qualche soluzione locale che il club aveva precedentemente vagliato. Rimangono vive, quindi, le piste che portano a Sandro Pochesci ed Emanuele Ferraro. Ma occhio ad altri profili, le sorprese non sono da escludere.