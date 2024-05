Albenga 2024, Riccardo Tomatis sulla sanità: “La città necessita di un PPI attivo h24”

Albenga. Il sindaco Riccardo Tomatis sta continuando ad illustrare il proprio programma elettorale ed oggi è tornato sul tema della sanità.

Ha infatti affermato: “La nostra salute è la priorità assoluta. L’amministrazione da me guidata è impegnata da sempre nella difesa e nell’ottimizzazione dell’ospedale Santa Maria di Misericordia. Grazie alle nostre battaglie ed al sostegno del comitato ‘Senza Pronto Soccorso si muore’, abbiamo ottenuto importanti risultati, come l’apertura del Punto di Primo Intervento dalle 8 alle 20. Ma il nostro obiettivo non sarà completato finché non avremo un Punto di Primo Intervento operativo 24 ore su 24, per garantire un’assistenza costante ed affidabile”.

“Crediamo fermamente che il Sindaco debba essere il garante dei diritti fondamentali dei cittadini, compreso il diritto alla salute. È nostro dovere rilanciare questa funzione di garanzia, ascoltando e rispondendo ai bisogni sanitari della Comunità”.

“Per questo ci impegneremo e chiederemo con fermezza alla Regione e alle altre strutture coinvolte: di valorizzare adeguatamente l’Ospedale Santa Maria di Misericordia, utilizzando al meglio le risorse esistenti e riorientando il personale medico ed infermieristico; la riapertura del Pronto Soccorso 24 ore su 24; di garantire un presidio medico nella frazione più popolosa, Leca”.

“E ancora: un potenziamento del personale nei servizi di Salute Mentale, Dipendenze, Neuropsichiatria infantile, per fornire risposte adeguate anche in situazioni complesse; di promuovere progetti di integrazione tra servizi sociali e sanitari, per risolvere in modo efficace le esigenze della cittadinanza. Inoltre, rimaniamo vigili sulle iniziative riguardanti il partenariato pubblico-privato, con un’attenzione particolare al piano presentato dai privati per la gestione in convenzione con il sistema sanitario regionale”.

“Ribadiamo il nostro impegno a favore della Sanità Pubblica, chiedendo al Governo di investire nell’aumento del personale sanitario, nel potenziamento della sanità territoriale ed in altri interventi necessari per preservare il Sistema Sanitario Nazionale ed evitare ulteriori disparità tra le regioni italiane”.

“Siamo qui per tutti noi, pronti a lavorare incessantemente per garantire una sanità di qualità per tutti, Io e il mio team di candidati assicuriamo il nostro impegno totale per un futuro più sano e sicuro per Albenga”, ha concluso.