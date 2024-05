Albenga, in tre aggrediscono un 23enne per rubargli il monopattino: il giovane in ospedale in gravi condizioni

Albenga. Un giovane di 23 anni è stato aggredito a Vadino d’Albenga alle 4 di domenica mattina, mentre tornava a casa dalla discoteca in compagnia di un amico.

Secondo quanto riferito, avrebbe subito un’aggressione da parte di tre giovani extracomunitari intenzionati a rubargli il monopattino.

Per evitare il furto del mezzo, che il ragazzo usa ogni giorno per recarsi al lavoro, i due ragazzi hanno proposto ai tre malintenzionati di consegnare loro i soldi che avevano in tasca. Purtroppo l’offerta è stata rifiutata e a quel punto è scattata l’aggressione: il giovane è stato spinto a terra e nella caduta ha riportato lesioni al cranio.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri e i soccorsi, che hanno trasportato il ragazzo al Santa Corona: il 23enne versa in gravi condizioni.