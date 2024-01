Serie D. Antonio Aiello si presenta ad Albenga: “Sfida avvincente. Con il presidente c’è la volontà di iniziare un percorso biennale”

Albenga. Dopo la separazione con Fabio Fossati, il quale ha reso note le sue dimissioni dopo la gara vinta contro la Lavagnese, l’Albenga ha dovuto guardarsi intorno per trovare un nuovo allenatore. Sono state diverse le piste vagliate: soluzioni interne, scelte fuori regione ma anche qualcuna locale. Alla fine il nome è quello dell’ex Viareggio e Milano City (tra le altre) Antonio Aiello.

Il tecnico lombardo si è presto catapultato all’interno del mondo ingauno. Entusiasmo a mille e volontà di non concentrarsi esclusivamente sul mantenimento della categoria, che sarebbe praticamente garantito con una manciata di vittorie. Aiello vuole rimanere nelle zone nobili e provare a costruire qualcosa di importante e duratoro in bianconero.

Mister, com’è nato il contatto con l’Albenga?

A Roma ho incontrato Marco Severi, un procuratore molto serio che si è interessato alla mia situazione. Allora mi ha voluto proporre e ho parlato con la società perché volevo sincerarmi della situazione. Oltre alle partenze degli attaccanti, l’ossatura è quella che ha fatto bene fino ad adesso. Così ho deciso di accettare.

Cosa le ha chiesto il presidente Santi Cosenza?

La loro volontà è quella di salvarsi. La società ha ambizioni ma, essendo al loro primo anno in un club che non era in Serie D da tanto tempo, prima c’è l’obiettivo di arrivare alla quota salvezza. La squadra è composta da tanti giovani e bisogna rendere tutto sostenibile, anche sotto l’aspetto finanziario. Io non sono qui solo per salvare la squadra ma per continuare a fare bene. Come detto, l’obiettivo societario è la salvezza. Ma essere nella zona playoff dà possibilità di potersi allenare serenamente potendo migliorare sotto diversi aspetti. Già domenica credo sia una partita complicatissima perché giocheremo contro una squadra che si gioca la permanenza in categoria. Il periodo è fondamentale.

Raccogliere l’eredità di Fossati dopo una prima parte di stagione così positiva non è un compito semplice. Cosa dirà al gruppo?

I ragazzi sono tutti bravi. Si allenano seriamente senza alcun tipo di problema. Chiaramente le situazioni precedenti hanno destabilizzato l’ambiente ma le dimissioni sono una scelta personale. Non è che se va via l’allenatore non esiste più la squadra. L’Albenga ha fatto bene per tutto un insieme di buone cose, dallo staff tecnico ai giocatori che volevano riscattarsi dopo stagione deludenti. Una sorpresa che è stata importante. Quando si arriva ad inizio stagione, un allenatore cerca di improntare il suo modo di fare le cose nella squadra. Entrando in corsa, con una rosa che ha fatto molto bene, cercherò di mantenere quel sistema di gioco.

Lei definisce questa esperienza ad Albenga come una “sfida avvincente”

Quando si arriva con una classifica deficitaria, tutto quello che si fa va bene. Qui, invece, le cose sono andate super bene e non è semplice emergere. Soprattutto perdendo due/tre partite. Io mi aspetto che la società completi la rosa, viste le mancanze di quei giocatori appena andati via. Poi che i ragazzi mi seguano e mettano l’impegno a 360°. Sono sicuro che continueranno a metterci il cuore come hanno fatto fino ad adesso.

Quindi la sua volontà è quella di aprire una pagina importante con i colori bianconeri. Le sue ultime esperienze in panchina sono state di breve durata. Come mai?

Ho un mio carattere e voglio il rispetto delle mie idee. Quando capisco che questo viene a mancare, il capitolo si chiude. Per me è un lavoro a tutti gli effetti e voglio farlo bene. Non sono uno che abbassa la testa. Quando ho interrotto i rapporti è sempre stata per una questione personale. Con il presidente ci siamo detti che dobbiamo riuscire a fare un paio d’anni, provando a fare qualcosa di importante.