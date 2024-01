Millesimo, strappo nella maggioranza: Garofano pronto a candidarsi contro Picalli

Millesimo. Le voci giravano da alcune settimane ed ora è arrivata l’ufficialità: il vicesindaco Francesco Garofano non correrà insieme ad Aldo Picalli alle prossime amministrative. E l’intenzione è quella di dare vita ad un nuovo gruppo per candidarsi sindaco.

Uno decisione, quella di “staccarsi” dall’attuale sindaco, che Garofano dice essere stata “ponderata, maturata nel tempo e condivisa con alcuni colleghi assessori e altri membri della maggioranza”, ma che non significa una sua uscita dalla giunta. “Intendo garantire il mio impegno nell’amministrazione sino alla scadenza della consiliatura nel rispetto del mandato e della fiducia ottenuti dagli elettori”, assicura il vicesindaco che poi si addentra sulle motivazioni che lo hanno spinto a fare questa scelta.

“Ho sempre avuto la volontà di poter amministrare il paese e rendermi utile per gli altri – racconta Garofano – così cinque anni fa, intuendo che fosse il momento propizio per scardinare le vecchie logiche del PD oramai esaurite, insieme ad alcune persone a cui mi sento molto legato per questa nostra storia ‘in comune’, ho dato vita a un progetto vincente che potesse avere un lungo respiro. Questo è il principio dal quale poi è scaturito tutto, compreso il successo elettorale del 2019. Con quella vittoria abbiamo potuto vivere un’esperienza umana straordinaria che vorrei proseguire”.

“Nel corso di questo quinquennio – prosegue – nel quale abbiamo amministrato anche durante l’emergenza pandemica, mi sono speso con passione senza mai risparmiarmi, sono cresciuto molto e spero di poter migliorare ulteriormente. Sono contento di averlo fatto, amministrare un ente pubblico è complicato ma anche molto gratificante. Pertanto, tenendo conto dell’esperienza maturata, della conoscenza del Comune e della manifestazione di stima e sostegno di molti cittadini, ho deciso di dare una svolta al mio prosieguo amministrativo scegliendo di non assecondare più logiche che non condivido ed essere tenuto ai margini del mio progetto sebbene in realtà mi sia occupato per cinque anni delle questioni più preminenti per il nostro comune”. Oltre alla carica di vicesindaco, Garofano ricopre anche quella di assessore a Bilancio, Programmazione economica, Tributi, Riscossione e lotta all’evasione, Società Partecipate, Patrimonio e Attività produttive.

Il presidente del circolo Fratelli d’Italia Valbormida annuncia poi l’intenzione di volersi candidare: “Auspico che possano verificarsi le condizioni necessarie per avanzare ufficialmente nelle prossime settimane la mia candidatura a Sindaco di Millesimo a capo di una lista civica che rappresenti al meglio ogni settore della nostra comunità. Io voglio il bene di Millesimo e ritengo sia necessario dare una continuità nell’azione amministrativa esercitata, poiché sono consapevole che interrompere alcuni processi e investimenti dopo cinque anni sarebbe un danno allo sviluppo del paese ma, al tempo stesso, sono altrettanto fermamente convinto che ci sia molto su cui migliorare e per farlo sono necessarie umiltà, competenza, capacità di ascolto dei cittadini e soprattutto è fondamentale un ricambio di energie umane a beneficio di Millesimo”.

E poi l’invito al sindaco Picalli ad unirsi al progetto: “Le porte restano aperte a Picalli, sebbene sia l’unico a mostrare riluttanza a questa possibilità, disconoscendo il sostegno ricevuto in questi anni e, nonostante presieda organi collegiali quali Giunta e Consiglio e debba rappresentare la comunità anche in qualità di punto di riferimento e mediatore, mantiene una concezione del ruolo accentratrice e poco propensa all’ascolto. Sono comunque sereno perché ho fatto il massimo per promuovere una proposta elettorale compatta a garanzia degli elettori e di tutte le parti in causa. Ogni mia azione parte dall’ascolto dei cittadini e dei loro bisogni, tutte le riflessioni sono il frutto di un’analisi ragionata del contesto amministrativo millesimese”, conclude Garofano.