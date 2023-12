Amministrative 2024, Millesimo ring di battaglia tra Picalli e Garofano: Righello potrebbe decretare il ko

Millesimo. Si scaldano, anzi, surriscaldano, i motori per l’appuntamento alle amministrative del 2024 a Millesimo, dove si andrà alle urne per eleggere il sindaco e i consigliere del prossimo quinquennio. Quella che sembrava una partita abbastanza scontata, con l’attuale primo cittadino Aldo Picalli, pronto per il suo secondo mandato, si sta trasformando in un ring senza esclusione di colpi. Se ad oggi a ufficializzare la sua ricandidatura è stato solo lo stesso sindaco uscente, si fa sempre più strada la corsa del suo vice, Francesco Garofano, in quota Fratelli d’Italia, che seppur ancora nelle retrovie mediatiche vorrebbe dare battaglia proprio a Picalli, con una lista sua.

A tal proposito il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, come già accaduto per altri Comuni, prova a fare da paciere, anche se i rumors lo vedono artefice della spaccatura visto che l’attuale sindaco è indipendente e non indossa la giacchetta di “Cambiamo”.

Il navigato politico loanese lancia quella che definisce una provocazione: ”E se fosse Alessandra (Garra, attuale assessore “vicina” a Vaccarezza, ndr) il prossimo sindaco di Millesimo? So che quando lei leggerà si arrabbierà perché non è un pezzo autorizzato. E’ una “provocazione ma non troppo”, perché la situazione del Comune di Millesimo è piuttosto paradossale. Il Sindaco ed il vice vogliono entrambi candidarsi; stanno costruendo due liste alternative l’una all’altra; scelta poco comprensibile ed altrettanto difficile da spiegare, dal momento che hanno governato insieme fino ad oggi. Dividersi ora genera il serio rischio di far tornare al Governo di Millesimo il passato, cioè quel centro sinistra che nessun millesimese si augura più torni ad amministrare, soprattutto dopo cinque anni di buon governo. Questo è un “appello provocazione” a Aldo e Francesco, affinché insieme facciano sintesi per il bene di Millesimo, e costruiscano un progetto comune, che possa raccogliere il consenso dei cittadini per quello che hanno realizzato in questi anni. Aggiungo, e nessuno se ne abbia a male, che se entrambi volessero fare un passo indietro, Alessandra sarebbe un ottimo candidato sindaco”.

Ma non è tutto. Se sul fronte dell’attuale opposizione nulla si muove da parecchio tempo, a calare il poker di assi potrebbe essere Mauro Righello, che nei giorni scorsi ha scritto un post sui social parlando di un’avvincente nuova sfida, senza poi scendere nei dettagli.

Dopo un periodo “sabbatico” dalla politica, il già corroborato sindaco di Millesimo potrebbe tornare e riprendersi la scena. Con un centro destra spaccato, infatti, sarebbe facile anche per altri, ma per Righello potrebbe essere davvero un gioco da ragazzi vista la sua statura politica in quella che è sempre stata la sua roccaforte.

I rumors sono in fermento, c’è chi parla addirittura di un piano strategico dall’alto per concedere al Pd (partito del fedelissimo Righello) un comune valbormidese con una grazia politica a chi permetterà di intrecciare tutte le tessere del mosaico (quindi a Garofano). I giochi sono appena iniziati, ma di certo le sorprese non mancheranno.