Millesimo approva il bilancio 2024: oltre un milione di investimenti e nessun aumento per aliquote e tariffe

Millesimo. Un bilancio di previsione per il 2024 da oltre dieci milioni di euro quello presentato questa mattina dal consiglio comunale di Millesimo, approvato per la prima volta nella storia dell’ente entro l’anno nonostante la proroga concessa dell’obbligo sia entro il 15 marzo.

“Si tratta di un obiettivo che ci eravamo prefissati e che abbiamo raggiunto, e lo facciamo mantenendo invariate aliquote e tariffe dei servizi. Infatti, i fondi di bilancio assicurano la copertura totale dei costi di gestione dei servizi offerti – spiega il vice sindaco, Francesco Garofano – Un risultato importante poiché consente all’ente di operare senza interruzioni per la parte di gestione corrente a garanzia dei servizi e di una migliore gestione economica, oltre a permettere l’avvio delle procedure degli investimenti previsti. L’approvazione entro il 31 dicembre consente inoltre per la prima volta di non incorrere nell’esercizio provvisorio”.

Sono quindi confermate senza aumenti le aliquote dei tributi comunali IMU, addizionale comunale IRPEF e Canone Unico. “Resta invariata la cifra stanziata per il servizio di asilo nido, ed è confermata la misura della premialità per i nuovi nati, figli di residenti a Millesimo, il sostegno alle famiglie più bisognose e tutto ciò che riguarda il sociale e la scuola. Confermati inoltre stanziamenti per sfalcio erba e sgombero neve, come il medesimo sostegno alle attività di promozione del territorio, di Bric tana e del Museo di Villa Scarzella in collaborazione con WildBormida e il Centro Studi e Ricerche Liguri – prosegue l’assessore al bilancio – Da segnalare la puntualità dei pagamenti verso fornitori, in media con cinque giorni di anticipo rispetto alle scadenze”.

Sul piano degli investimenti sono previsti oltre 1.350.000 euro, tra cui spicca la riqualificazione dell’ex consultorio che diventerà uno sportello turistico gestito da alcune associazioni. L’edificio, che si trova accanto al municipio, in piazza IV Novembre, sarà interessato da interventi per i quali è previsto un contributo regionale di 400 mila euro.

Ma non è tutto. Come sottolinea Garofano, “tra le opere in programma c’è la riqualificazione di Via Mazzini, Via Roma, Via Garibaldi e Via Cavour attraverso la sostituzione e la nuova installazione di pavè e selciati. L’amministrazione ha poi partecipato al bando nazionale ‘Piccoli Comuni’ presentando un progetto di rinnovamento dei giardini pubblici adiacenti al palazzo comunale per un valore di 302 mila euro. Ultimata nel 2023 la riqualificazione urbana di Viale Mameli, un intervento di enorme rilievo, è previsto per il 2024 un progetto del valore di 60 mila euro per il completamento della pista ciclopedonale lungo fiume per collegare viale IX novembre alla nuova rotatoria nei pressi del Monastero. Saranno inoltre sostituiti 88 punti luce su tutto il territorio comunale, con la sostituzione delle attuali luci con lampade a LED, ottenendo un risparmio energetico ed anche in termini economici”.

Prevista anche la messa in sicurezza della strada di accesso alla località Borda, intervento da 70 mila euro finanziato da contributo di Regione Liguria. “Rispettati gli impegni presi per la manutenzione del cimitero di Acquafredda – fa notare il vicesindaco – contiamo di definire nell’anno 2024 la questione loculi del cimitero del capoluogo. Prevediamo inoltre l’ottenimento dei contributi atti alla pulizia degli alvei, dell’area naturalistica di Bric Tana e per manutenzioni straordinarie dell’illuminazione pubblica. Si è poi finalmente intervenuti in maniera concreta anche sul piano alienazioni mediante il quale si prevede di ricavare oltre 220 mila euro (dalla vendita di immobili di proprietà comunale a Savona e Genova) che una volta realizzati saranno reinvestiti principalmente in manutenzioni straordinarie della residenza protetta e del verde pubblico”.

E ancora: “Siamo inoltre molti soddisfatti di avere definito gli importanti interventi di riqualificazione degli impianti sportivi di Viale Mameli e, nel 2023 avere provveduto all’abbattimento di alcune barriere architettoniche su Via partigiani e nell’area lungo fiume, oltre ad aver sostituito e migliorato gli impianti di riscaldamento dell’edificio scolastico di Piazza Libertà. Da segnalare il progetto per oltre 1 milione di euro, di cui il Comune di Millesimo è stato capofila dei 24 comuni facenti parti del consorzio BIM per la riqualificazione della sentieristica del nostro territorio valbormidese e la creazione del brand turistico”.

“Possiamo affermare che gli impegni presi sono stati realizzati o si stanno realizzando e questo grazie all’impegno di tutti. Si tratta di un bilancio concreto, caratterizzato sia dalla prudenza e dal rispetto dei conti, sia dall’ambizione che il nostro paese deve mantenere alta per crescere. Voglio ringraziare gli uffici, il segretario e la giunta per l’impegno profuso nell’ottenere questo risultato”, conclude Garofano.

Bocciato dall’opposizione perché si tratta di “un esercizio di stile, con pochi contenuti e tante parole“. Questo il commento di Andrea Manconi, che ha criticato soprattutto le poche risorse destinate al sociale e al turismo. “Il vice sindaco ha rimarcato come la casa di riposo sia un peso per le casse comunali, affermazione che si ripete da cinque anni anziché mettere in luce il valore che ha una tale struttura. Inoltre per quanto riguarda gli investimenti per lo sviluppo turistico, nonostante i vari proclami, sono rimasti invariati e non c’è stata la volontà di implementare i capitoli sulla base dei progetti già in essere, come quello dei Borghi più belli d’Italia, di cui Millesimo fa parte da anni ma ormai solo sulla carta”.