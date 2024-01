Serie D: Vado-Albenga 1-1, pari al riposo il derby savonese (LIVE)

Vado-Albenga 1-1 (27′ Valagussa – 44′ Legal)

Cronaca diretta (LIVE)

Secondo Tempo:

61′ Contropiede Albenga. Nesci dal vertice sinistro dell’area manda alto.

56′ Altra opportunità Vado. Capra salta due avversari e serve sulla destra Valagussa, il quale calcia a botta sicura. Soluzione forte, ma centrale. Bisazza salva alzando in corner.

54′ Merkaj da ottima posizione non riesce a inquadrare la porta.

52′ Occasione Vado. Valagussa vince un contrasto, avanza centralmente e imbecca Donaggio. Il tiro dritto per dritto dell’attaccante vadese, dal limite dell’area, sibila a un palmo dal palo.

48′ Albenga pericolosa. Stiffilata di Venneri dalla lunga distanza. Il pallone si infrange sulla parte alta della traversa.

Primo Tempo:

45′ Fine primo tempo: Vado-Albenga 1-1.

44′ GOL ALBENGA! Cross dalla sinistra. La difesa vadese rinvia con troppa superficialità. Legal raccoglie la palla vagante in area e in diagonale trafigge Fresia, pareggiando i conti a 30″ dal duplice fischio. 1-1.

36′ Di Stefano rientra sul destro a calcia. Corpo all’indietro, palla fuori bersaglio.

33′ Una rapida combinazione nello stretto porta Tesio alla conclusione. Centrale, Fresia blocca.

27′ GOL VADO! Angolo dalla destra. Parabola a uscire. Valagussa colpisce al volo all’altezza dell’area piccola. Il pallone, forse deviato, termina in fondo al sacco. 1-0.

Il Vado negli ultimi minuti sta prendendo man mano controllo della gara. Alzando il proprio baricentro a pelleggiando nella metà campo avversaria. L’Albenga chiude gli spazi.

21′ Angolo dalla sinistra. Donaggio prova ad anticipare il diretto avversario in acrobazia, senza inquadrare lo specchio.

17′ Capra serve il taglio sulla sinistra per Spanu. Puntuale e precisa uscita bassa del portiere albenganese Bisazza, che toglie le castagne dal fuoco.

Trascorso il primo quarto d’ora. Nessuna occasione realmente significativa da segnalare. Partita in ogni cado giocata a buoni ritmi e combattuta a centrocampo.

5′ Albenga in attacco. Destito sfrutta una sponda di Nesci. Destro in diagonale a lato.

Vado: Fresia, Codutti, Cannistrà, Capra, Donaggio, Merkaj, Mele, Casazza, Ferrieri, Valagussa, Spanu

A disp.: Romano, Cenci, Manes, Opoku, Fatnassi, Peretti, Calcagno, Pera. All. Cottafava

Albenga: Bisazza, Mukaj, Legal (59′ Moscatelli), Galliani, Venneri, Nesci, Jebbar, Berretta, Tesio, Destito (61′ Pellicanò), Di Stefano

A disp.: Facchetti, Diagne, Giudice, Mulè, Pellicanò, Varri, Visiunin, Castiglione. All. Aiello

Arbitro: Dini (Città di Castello). Assistenti: Amorello e D’Ovidio (Pesaro).

Note: Pomeriggio freddo e coperto (5 gradi). Fondo d’erba sintetica in buone condizioni. Angoli 7-1. Spettatori 350 circa.

Vado Ligure. Nella ventitreesima giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A“, va in scena il derby savonese tra il Vado e l’Albenga. Fischio d’inizio quest’oggi, allo stadio “Chittolina”, ore 15:00.

Sfida d’alta classifica. Il Vado è sesto, con 34 punti. L’Albenga è invece momentaneamente terza con 38 punti (-1 penalizzazione).

Sentimenti contrastanti tra le due compagini.

Il Vado è reduce dalla sconfitta beffa in casa dell’RG Ticino (1-0), che ha interrotto una striscia positiva di 9 risultati utili . Vadesi in cerca di rilancio dunque in un campionato fin quì condotto in chiaro scuro per il valore assoluto della rosa, incapace però di esprimersi lontano dalle mura amiche. La squadra del presidente Tarabotto è scivolata a un pesante – 14 dalla capolista Alcione Milano. Un distacco che, in attesa di una pronuncia del giudice sportivo su un’eventuale penalizzazione da infliggere ai lombardi (rei di aver tesserato un proprio “under” con diversi dati anagrafici”), allo stato attuale pare incolmabile.

L’Albenga è invece stata la vera e propria rivelazione del girone di andata. Una squadra costruita per provare a ottenere una salvezza il più possibile tranquilla, si è trovata fin da subito nelle zone nobili della classifica. Nel mese corrente, nonostante molte partenze importanti (tra le squali l’allenatore Fossati) e una situazione societaria dai grici presagi all’orizzonte, gli ingauini hanno ottenuto tre pareggi contro il Borgosesia (1-1), la capolista Alcione Milano (0-0) e l’Asti (1-1).

All’andata l’incontro terminò 0 a 0. Con un rigore fallito da Lo Bosco nella seconda frazione e il Vado costretto a disputare in dieci uomini l’ultimo quarto d’ora.