Albenga 2024, il 1^ maggio la lista di Francesco Nappi in piazza del Popolo per la raccolta firme

Albenga. Mercoledì primo maggio 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 i rappresentanti della lista “Uniti per Albenga” che sostiene la candidatura di Francesco Nappi a sindaco di Albenga saranno in piazza del Popolo per la raccolta firme necessaria alla presentazione della lista alle amministrative di giugno.

“Confidiamo in una partecipazione numerosa come atto democratico per poter in un contesto democratico avere più scelta alle prossime comunali – spiega Nappi – Noi siamo pronti a questa sfida nonostante da parte di un certo schieramento politico abbiamo riscontrato censura e ostruzionismo. Non è nel mio stile fare polemica, noi vogliamo solo che gli albenganesi possano scegliere tra più candidati in un clima democratico. Vogliamo dare una nuova vita a questa bellissima città. Se lo merita per la sua storia”.

“Vi aspettiamo in piazza del Popolo il primo maggio. Una firma per la nostra lista può servire per un futuro migliore per la città, per le famiglie per le imprese e per chiunque voglia rispettati in primis i diritti sociali alla base di ogni democrazia”.