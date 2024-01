Vado, sabato contro la Fezzanese parte l’operazione rilancio. Valagussa: “Il tempo stringe, serve recuperare punti”

Vado Ligure. Un pareggio amaro ed una grande voglia di rivalsa. Sono stati questi i concetti principali emersi in casa Vado in seguito al match del “Chittolina” pareggiato domenica con il risultato di 1-1 contro l’Albenga.

“È stata una prestazione per cui credo si potesse vincere da ambo le parti – ha commentato Paolo Valagussa nel post-gara -, grosse ripartenze da una parte o dall’altra non se ne sono viste. A livello fisico era la terza partita in una settimana, penso che questo sia il motivo per cui siamo stati po’ meno brillanti rispetto al solito. Nonostante ciò abbiamo comunque disputato la nostra partita, abbiamo gestito palla noi e abbiamo provato ad imporre le nostre idee. Sicuramente saremmo dovuti stare più attenti sull’azione del gol”.

L’autore della rete del momentaneo vantaggio rossoblù ha proseguito dichiarando: “Siamo molto amareggiati perchè dopo Ticino oggi volevamo dare una risposta a noi stessi e, purtroppo, il risultato è venuto a mancare. Siamo consapevoli della nostra forza ma il tempo stringe, bisogna andare a recuperar punti”. L’intervistato non ha voluto cercare scuse glissando sul tema delle defezioni di Lo Bosco e Dodaro: “Le assenze quando ci sono possono pesare oppure no, le opinioni spesso vengono influenzate dal risultato finale delle partite. Purtroppo da inizio anno è sempre mancato qualcuno, è un anno così”.

Infine Valagussa ha concluso il proprio intervento con un monito: “Dobbiamo alzare l’asticella, non si può essere sempre belli. Ogni tanto bisogna essere brutti e portare a casa il risultato”. Il prossimo impegno del Vado sarà sabato sul campo della Fezzanese.