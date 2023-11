Qualità della vita, Savona sale di otto posizioni e spicca per la sicurezza sociale

Savona figura al quinta posto tra le città italiane con maggiore sicurezza sociale e complessivamente guadagna otto posizioni nella classifica generale dal 51° al 43°: questo secondo indagine sulla qualità della vita del 2023 realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma, giunta alla 25ª edizione.

Lo studio si articola in nove dimensioni d’analisi: affari e lavoro, ambiente, reati e sicurezza, sicurezza sociale, istruzione e formazione, popolazione, sistema salute, tempo libero e turismo, reddito e ricchezza. Bolzano, seguita da Milano e Bologna, guadagna il podio della classifica annuale.

Quest’anno la qualità della vita è risultata buona o accettabile in 63 su 107 province. Tradotto in termini di popolazione, significa che 21 milioni 909mila residenti (pari al 37,2% della popolazione italiana) vivono in territori caratterizzati da una qualità della vita scarsa o insufficiente, contro i 21 milioni 789mila della passata edizione, pari al 36,9% della popolazione, registrando quindi un lieve arretramento rispetto al 2022.

La città della Torretta, rispetto ai criteri dell’analisi, ha totalizzato un totale di 671,45.

Bolzano apre la classifica della qualità ambientale, Ascoli Piceno è al primo posto nella dimensione relativa a reati e sicurezza, Bologna si classifica in prima posizione nelle dimensioni dell’istruzione e della formazione, Siena si conferma al primo posto nella classifica del tempo libero e turismo, infine Milano conferma il primo piazzamento per reddito e ricchezza.