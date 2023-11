Più Cairo: “Tanti temi importanti da discutere e il consiglio comunale avrà un solo punto? Serve più rispetto”

Cairo Montenotte. Polemiche per la convocazione del Consiglio comunale di giovedì 9 novembre, il gruppo di opposizione Più Cairo critica il sindaco per la decisione di inserire solo un punto all’ordine del giorno, ovvero la nomina del Revisore dei Conti.

“Un inceneritore probabilmente in arrivo, espropri per un rigassificatore che è sempre più certo, un piano socio sanitario che non ci da niente di ciò che ci serve come il pane, in votazione tra 15 giorni, una tac senza anestesista, i medici di famiglia che sembra si spostino fuori dal centro città creando disagio soprattutto per gli anziani, il problema di Villa Sanguinetti, sale operatorie probabilmente in pronto vendita ai privati, Sat entrata in servizio, e altro ancora e il prossimo consiglio comunale cosa prevede? La nomina del Revisore del Conti triennio 2023-2026 e basta. Intanto le loro indennità aumentano senza nessun annunciato fondo solidarietà, come aumenta il loro poco rispetto per le minoranze e i problemi dei propri cittadini” sottolineano da Più Cairo.

Il gruppo, infatti, nei giorni scorsi ha presentato diverse mozioni e interrogazioni che non verranno discusse nelle prossima seduta del parlamentino cairese.

“Noi continueremo a fare attentamente il nostro lavoro di opposizione sperando in un maggior rispetto dei problemi dei cittadini e della città” aggiungono e poi evidenziano: “Niente riporterà le persone alla politica se la politica non tornerà a preoccuparsi delle persone”.

Alle accuse il sindaco Paolo Lambertini risponde: “Il revisore dei conti si è dimesso, quindi la nuova nomina è un’urgenza, entro fine mese dovremo rettificare delle variazioni di bilancio”. E riguardo alle interrogazioni e mozioni presentate dall’opposizione, assicura: “Entro novembre verrà convocata un’altra seduta in cui saranno discussi tutti i temi”.