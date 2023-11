Edizione da record per la Savona Half Marathon, Enzo Grenno: “Il percorso è stato molto gradito”

Savona. La nona edizione della Savona Half Marathon si è svolta con successo in ogni aspetto, a partire dall’organizzazione, curata in ogni dettaglio, che è stata ripagata da un’eccellente partecipazione: dopo la nutrita presenza alla Family Run di ieri, questa mattina la Mezza Maratona è stata portata a termine da 523 atleti mentre sono stati 452 i podisti che hanno concluso la Ten 10K. Superate di gran lunga, quindi, le mille presenze.

Enzo Grenno, presidente dell’associazione Chicchi di Riso Onlus, organizzatrice dell’evento in collaborazione con il Comune di Savona e con il supporto tecnico dell’Asd Podistica Savonese, può dirsi ampiamente soddisfatto: “Siamo riusciti a superare tutti i record, da quello di partecipazione ai due record di percorrenza su strada, sia della Half Marathon sia della 10K, in maniera interessante. Credo che per qualche tempo, soprattutto quello della Half Marathon, sarà difficile da migliorare”.

Quest’anno il tragitto è stato completamente ridisegnato rispetto agli anni passati. “Il percorso è stato ben visto dai partecipanti e gradito – conferma Grenno -. Lo riproporremo anche il prossimo anno con qualche accortezza in più su determinati particolari che può venire in mente di perfezionare soltanto dopo che si è fatta l’esperienza. Quindi siamo più che soddisfatti”.

“Le nostre strade saranno le tue” è il motto della manifestazione, ed oltre un migliaio di persone hanno sentito “loro” le strade di Savona, Vado Ligure e le Albissole. “Lo slogan lo abbiamo coniato il primo anno, in abbinamento con ‘La Corsa dei Papi’. È un doppio slogan che ci ha portato bene e ha portato bene alla stessa città – spiega il presidente della Chicchi di Riso Onlus -. Speriamo che con i prossimi anni porti sempre meglio, anche perché è giusto che Savona riprende a vivere, come dovrebbe essere”.

Enzo Grenno, riferimento di Rcs per l’organizzazione del Giro d’Italia in Liguria, può gioire anche per il prossimo ritorno della corsa a tappe ciclista nel Savonese: “Nel 2024 avremo il Giro d’Italia che sarà un appuntamento molto incisivo per Savona. Parliamo addirittura di tre tornate in città tra il Giro d’Italia dei professionisti ed il Giro-E. Grossa partecipazione, due carovane di tutto rispetto con quasi 4.500 persone, con tutto quello che a pioggia andrà a ricadere come sempre sul territorio. Credo che, nel mio piccolo, sia riuscito a fare un bel regalo di Natale anticipato per il 2024 alla città”.