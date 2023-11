Savona. Sintayehu Dinksa Jena vince la nona edizione della Savona Half Marathon. L’atleta ha portato in alto i colori della squadra RunRace. Una vittoria in grande stile arrivata facendo registrare il tempo record della gara: 1 ora, 3 minuti e 33 secondi.

Al secondo posto si è classificato Marouan Razine, atleta marocchino classe 1991 che ha corso per C.S Esercito. Al terzo posto, Mattia Galliano della Roata Chiusani.

Per quanto concerne la categoria 10 km, nella gara femminile si è imposta Jessica Peirazza, seguita da Martina Rosati (Alba Docilia) e Anna Bardelli (Peralto Genova). Nella competizione maschile, primo posto per Stefano Avalle (Val Varaita), secondo per Simone Peyracchia e terzo per Nicholas Bouchard (Saluzzo).