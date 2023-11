Savona. Balcha Aberash Girma ha vinto la gara femminile della nona edizione della Savona Half Marathon. A seguire le atlete Colard Kristin e Bedada Seble Geda.

Balcha Aberash Girma fa parte della stessa squadra di Sintayehu Dinksa Jena, vincitore della gara maschile. L’atleta ha portato in alto i colori della squadra RunRace. Una vittoria in grande stile arrivata facendo registrare il tempo record della gara: 1 ora, 3 minuti e 33 secondi.

LA DIRETTA DELLA PARTENZA SU IVG.IT

Per quanto concerne la categoria 10 km, nella gara femminile si è imposta Jessica Peirazza, seguita da Martina Rosati (Alba Docilia) e Anna Bardelli (Peralto Genova). Nella competizione maschile, primo posto per Stefano Avalle (Val Varaita), secondo per Simone Peyracchia e terzo per Nicholas Bouchard (Saluzzo).