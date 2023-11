Savona Half Marathon, Pizzorno e Pastorelli: “Grande soddisfazione, una meravigliosa giornata di sport”

Savona. Roberto Pizzorno, delegato Coni Savona, ha partecipato alla cerimonia di premiazione della nona edizione della Savona Half Marathon organizzata dall’Associazione Chicchi di Riso con il supporto tecnico della Podistica Savonese, presenziando all’evento sin dall’inizio della giornata.

“Una bella mattinata di sport – afferma -. Ben milleduecento partecipanti, una bella iniziativa, una tre giorni in cui Savona è diventata veramente la capitale dello sport”.

All’evento era presente anche Aureliano Pastorelli, consigliere comunale di maggioranza e presidente della Consulta dello Sport, che dichiara: “C’è grande soddisfazione, è una giornata meravigliosa. Il clima è un po’ rigido ma il sole c’è, quindi i nostri atleti non prendono tanto freddo. Per Savona è una giornata fantastica, una grande giornata di sport, speriamo di vederne altre così. Purtroppo questa competizione si fa una volta all’anno, ma vedremo di organizzare altre competizioni di questo tipo, magari anche di altri sport, perché Savona ha bisogno di giornate come questa, ha bisogno di sport, felicità e gioia. Oggi lo dimostra la presenza dei tanti iscritti venuti da tutta Italia, non solo dalla Liguria”.

Savona, grazie alle sue società sportive ed ai suoi atleti, si sta mettendo in mostra a livello nazionale ed anche oltre. “La benemerenza che il Coni ha assegnato nei giorni scorsi è motivo d’orgoglio – sottolinea Roberto Pizzorno -: come Savona siamo stati premiati con la Stella d’Oro per merito sportivo che andrà alla Rari Nantes Savona e la Stella di Bronzo alla Polisportiva Quiliano che ha 35 anni di attività ed è presieduta da un presidente determinato, Aureliano Pastorelli, un uomo di sport. Questa Stella è un punto di partenza per arrivare alla Stella d’oro e ai Collari, che noi a Savona abbiamo già consegnato alla Fratellanza Ginnastica Savonese e alla Bocciofila Savonese”.