Savona, con i The Kolors si chiude un ciclo buio e si torna a pensare in grande. Attesa per la notte di Ferragosto

Savona. Alcuni accadimenti degli ultimi giorni hanno attirato l’attenzione di chi propone questa rubrica domenicale.

EVENTI SAVONESI

Venerdì prossimo, 7 luglio 2023, sarà una data importante nella piccola storia degli eventi savonesi. In piazza del Comune, piazza Sisto, si esibiranno i The Kolors, nel quadro degli ex giovedì di luglio, ribattezzati “Downtown Music Festival”. Una nuova formula, fermamente voluta dal vice sindaco Elisa Di Padova e perseguita dalla Corelli. In effetti non è giovedì, ma come detto venerdì. La sera precedente si esibiranno comunque i Gemelli Diversi, per santificare il giorno della settimana che dava il nome alla manifestazione.

Perché ci scaldiamo tanto per l’arrivo dei The Kolors? Perché sono uno dei gruppi del momento, al secondo posto nella classifica dei brani più trasmessi dalle radio, alle spalle di Mengoni ed Elodie e davanti al trio Fedez/Annalisa/Articolo 31 e perché quando intoneranno la loro hit “Italodisco” la piazza si farà sentire eccome, e da queste parti non capita tutti i giorni.

Ma non è solo un problema di scelta degli artisti. Ci sentiamo di dire che quest’anno possiamo definitivamente dichiarare chiuso il periodo nero degli anni del Covid e, per quanto riguarda Savona, del tempo che c’è voluto per organizzare eventi che servano davvero a promuovere la città.

Ce ne saranno altri (ma tutta la Riviera è molto ricca di proposte), anche sul lungomare: allo Scaletto delle Fornaci si fa largo l’attesa per il dj set della serata di Ferragosto, in collaborazione con i Bagni Marini, Fabietto in consolle, Luca Galtieri al microfono, Sethu ospite. Insomma, il ritorno di uno degli eventi più iconici dei tempi d’oro savonesi.

Ci sarà poi tempo, in Comune, per riflettere su come spendere i soldi, sui costi e i benefici delle varie manifestazioni, su come attirare gli sponsor.

NUOVO PRESIDENTE TPL

Si chiama Vincenzo Franceri, è in carica da pochi giorni e crediamo per la verità che alla maggior parte dei savonesi la notizia non faccia né caldo né freddo. Loro sanno che i bus sono pochi (si ignora quando arriveranno quelli nuovi), spesso si guastano, in estate avranno spesso i condizionatori fuori uso. I sindacati della Tpl, tra l’altro coperta di debiti, lo dicono ogni giorno.

Non crediamo che la presidente uscente Simona Sacone abbia colpe particolari, ma una cosa al nuovo presidente vorremmo chiederla: dica la verità, non illuda i savonesi e neanche il sindaco Russo che l’ha voluto su quella poltrona.

POLITICA D’ESTATE

In Comune le polemiche tra maggioranza e opposizione sono, com’è logico, all’ordine del giorno, a cominciare dal Puc. Noi ci limiteremo a qualche sguardo qua e là per Savona.

– Pare che finalmente ripartano i lavori in piazza Diaz, forse sarà pronta in autunno.

– Il consigliere di opposizione Fabio Orsi, che deve girare parecchio per la città e spesso ci azzecca, ha notato che molti crocieristi non sanno a chi chiedere informazioni. In effetti uno sguardo all’accoglienza bisognerebbe darlo.

– La Darsena è ormai al collasso per la mancanza di parcheggi. Forse un’amministrazione comunale che invita a non usare le auto non è la più adatta a risolvere il problema.

– A molti sembra che i lavori di completamento dell’Aurelia bis vadano a rilento. Certamente qualche tratto non lavora nessuno.

– In via Nizza appare ormai con tutti i suoi difetti il disgraziato progetto scelto a suo tempo. Le palme rinsecchiscono, i parcheggi per le bici sono tutti e sempre vuoti, i pochi ciclisti che la usano sono costretti a pericolosi slalom.

Si, ci scusiamo per non aver citato problemi ben maggiori: ma se non si risolvono neppure quelli “piccoli”….