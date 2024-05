Incidente mortale a Savona, il 6 maggio l’ultimo saluto a Alessandro Binello

Savona. Sarà celebrato lunedì 6 maggio alle 10.30 nella chiesa parrocchiale N.S della Concordia ad Albissola Marina il funerale di Alessandro Binello, lo scooterista morto sabato pomeriggio in seguito al grave incidente avvenuto a Savona sull’Aurelia.

Lo scontro del mezzo a due ruote con l’auto era avvenuto in lungomare Matteotti, in direzione Albissola, poco prima della galleria. Sul posto immediato l’intervento dei soccorsi: sono arrivati l’automedica del 118, un’ambulanza, oltre ai vigili del fuoco. L’uomo era stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Paolo di Savona, dove poi è deceduto.

Binello, 56 anni, ex carabiniere in congedo, viveva ad Albissola Marina ed era stato dirigente del Savona Calcio. Lascia due figli di 23 e 20 anni.