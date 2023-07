Savona, salta il concerto dei The Kolors: il Covid costringe Stash allo stop

Savona. Salta uno degli appuntamenti più attesi dell’estate savonese, il concerto di domani sera dei The Kolors.

Stash (Antonio Fiordispino), voce e chitarra dei The Kolors, ha infatti il Covid, come ha annunciato egli stesso sui social. I The Kolors non potranno esibirsi ma l’evento nell’ambito delle ‘Notti Bianche’ organizzate da Regione Liguria in collaborazione con le radio del gruppo Mediaset e con il supporto dell’amministrazione comunale, è assolutamente confermato.

I The Kolors saranno sostituiti da un gruppo di giovani ma già noti artisti che prenderanno il nome di “Radio 101 and Friends”. Sul palco con Lucilla Agosti, la musica di Radio 101 e tanti artisti conosciuti e amati da giovani e giovanissimi: Luigi Strangis, Matteo Romano, Federica Piccolo g, Erwin, Junior Cally e Federica Carta.

Da parte della Regione, gli auguri di pronta guarigione ai The Kolors e l’invito ai giovani savonesi e di tutta la provincia a non perdere questo straordinario appuntamento con la musica.

“Siamo ovviamente molto dispiaciuti per il fatto che i The Kolors non verranno a suonare a Savona e auguriamo pronta guarigione a Stash – dice l’Assessore agli Eventi Elisa Di Padova – Ma vista la grande aspettativa che si era creata attorno a questo concerto, insieme con Regione Liguria, abbiamo ritenuto di dover dare una risposta a tanto entusiasmo che incontrasse il favore del pubblico dei giovanissimi. Voglio ringraziare Radio 101 perché in poche ore è riuscita a mettere in piedi un cast eccezionale fatto di giovani e validissimi artisti”.