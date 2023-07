Savona, anche stasera concerto in piazza Sisto: strade chiuse e parcheggi

Savona. Questa sera dalle 21.30 in piazza Sisto a Savona il concerto con un gruppo di giovani ma già noti artisti che prenderanno il nome di “Radio 101 and Friends”. Sul palco con Lucilla Agosti, la musica di Radio 101 e tanti artisti conosciuti e amati da giovani e giovanissimi: Luigi Strangis, Matteo Romano, Federica Piccolo g, Erwin, Junior Cally e Federica Carta e Gaia.

Anche questa sera sono state chiuse al traffico alcune strade del centro. Divieto di circolazione e divieto di sosta con rimozione forzata (escluso track adibito a trasporto attrezzature per il concerto e veicoli dell’organizzazione muniti di contrassegno apposito):

– dal 6 luglio alle 7 fino alle 12.30 dell’8 luglio in via Manzoni (dall’intersezione con via Verzellino fino a via S.M. Maggiore),

– il 7 luglio dalle 7 in via Astengo (da corso Italia a via Niella), in corso Italia (tratto pedonale, da via Paleocapa a piazza Giulio II esclusa), in via Santa Maria Maggiore (da via Manzoni a piazza Chabrol).

Sono state individuate due aree parcheggio: quello del centro commerciale Il Gabbiano (300 posti), in corso Ricci, a 10 minuti a piedi dal centro fino all’1 di notte e quello del centro polifunzionale Le Officine, in via Stalingrado (1.300 posti, a una ventina di minuti a piedi dal centro).

In questo secondo caso è stata predisposta una navetta gratuita che funzionerà in modo circolare con servizio continuo dalle 18 alle 21 e dalle 23.30 all’1.30 di notte seguendo il percorso: Officine- via Stalingrado-corso Tardy e Benech-corso Mazzini (incrocio via Guidobono)-rotonda Officine. Il servizio sarà attivo nelle giornate del 6 e 7 luglio, “fatto salvo – precisa la delibera – di estenderlo anche nelle restanti giornate dei giovedì di luglio, qualora se ne confermi la necessità in relazione al flusso di persone e al tasso di utilizzo del servizio stesso”.

Questa sera si sarebbero dovuti esibire i The Kolors, ma Stash è stato costretto allo stop causa Covid. Da parte della Regione e del Comune, gli auguri di pronta guarigione ai The Kolors e l’invito ai giovani savonesi e di tutta la provincia a non perdere questo straordinario appuntamento con la musica.