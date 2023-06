Altri furti e atti vandalici nei confronti di opere d’arte ad Albisola, l’artista: “Davvero demoralizzato. E’ una lotta contro i mulini a vento”

Albisola Superiore. Altri furti e atti vandalici nei confronti di opere d’arte ad Albisola Superiore. A essere presi di mira, di nuovo, i simpatici coniglietti ‘Osvaldo’ dell’artista Paolo Pastorino.

Se fino a pochi giorni fa in piazza Dante si potevano scorgere le tre opere ‘Diabolik’, ‘Grinch’, l’Osvaldo ‘Lego giallo’, oltre la sagoma di legno che indicava la spiegazione delle opere, oggi resta solo il coniglietto giallo, danneggiato.

I due 'Osvaldo' rubati

Venerdì scorso, dopo le 4 del mattino, hanno rubato due opere (Diabolik e Grinch), e anche la sagoma di legno non è stata risparmiata. Il “Lego giallo hanno provato a rubarlo, ma non ce l’hanno fatta e gli hanno spaccato le orecchie” spiega l’artista, che in tutto conta 7 opere rubate e 5 danneggiate. “Sono davvero demoralizzato – commenta Pastorino, incredulo -. A parte il costo sostenuto da me, è proprio una lotta contro i mulini a vento questa”.

Intanto la polizia locale albisolese ha trovato il coniglietto ‘Grinch’ abbandonato in stazione.