Opere d’arte ancora in preda ai vandalismi nelle Albisole, danneggiate opere di Lucio Fontana e Paolo Pastorino

Albisole. Un’altra delle opere dell’artista Paolo Pastorino è stata vandalizzata nella notte ad Albisola Superiore, in piazza Dante. Ma questo non è l’unico vandalismo che si è compiuto in zona nel weekend. Nella vicina Albissola Marina, altra “città della ceramica”, è stata danneggiata una sfera dell’opera “La Natura” di Lucio Fontana, situata sulla passeggiata degli Artisti.

In particolare, a gennaio due “Osvaldo”, come sono stati ribattezzati i coniglietti in ceramica di Pastorino che abbelliscono le aiuole in pieno centro, erano stati danneggiati, uno addirittura rubato. Commenta l’artista “Siamo a 4 rubati e 4 vandalizzati… no comment”.

Ad Albissola Marina, invece, una sfera di Fontana è stata divelta dal suo supporto e spostata poco distante.