Simpatici coniglietti d’arte invadono piazza Dante, assessore Poggi: “Prosegue l’abbellimento di questa parte di Albisola”

Albisola Superiore. Sono arrivati i simpatici coniglietti nati dalle mani dell’artista Paolo Pastorino a popolare piazza Dante ad Albisola Superiore. Si tratta di una mostra temporanea che, come afferma l’assessore alla cultura Simona Poggi, “abbellirà per qualche mese questa importante piazza frutto di un recente restyling”.

“Il maltempo non ha fermato la festa di San Valentino dove l’artista Paolo Pastorino ha inaugurato l’esposizione a cielo aperto. Protagonisti assoluti i simpatici Osvaldo, che hanno colorato una giornata di pioggia. Un momento dedicato alla bellezza, all’amore e all’arte che celebra la rivisitazione culturale degli spazi cittadini. Ringrazio l’artista per aver accettato questa collaborazione che proseguirà nel tempo con altre sorprese” aggiunge Poggi.

“Osvaldo e l’arte urban ad Albisola” è stata inaugurata questo pomeriggio con la presenza, oltre dei rappresentanti dell’amministrazione comunale anche dell’artista e della cittadinanza.

Il talento di Paolo Pastorino, artista e designer savonese, è già conosciuto: ha partecipato a numerose mostre tra cui la Milano city fashion week e sempre nel 2021 è stato ospite dell’Art3f — Salon international d’art contemporain. Da tempo, inoltre, è impegnato nel realizzare e diffondere la sua arte a livello internazionale e con uno sguardo allo nuove correnti artistiche. Questa volta il suo impegno è per Albisola, luogo natale dove i genitori avevano la storia fabbrica di ceramiche artistiche “Ceramiche Pastorino” fin dal 1964.

La serie di opere che si rifà all’urban art è stata posizionata sulle aiuole adiacenti alla fontana della piazza. Inoltre, a pochi passi una cornice a disposizione di chiunque voglia farsi un selfie.

Nell’arte di Pastorino c’è un progetto tutto suo dal nome “Urbantoi”, unione di due movimenti artistici, da una parte l’Urban Art che segue a braccetto la Street Art e dall’altra l’innovativa “Toy Art” nata in Giappone, diffusa in America e Francia per approdare in Italia. “La mia idea è quella di creare un ponte di collegamento tra presente e passato, che come nel ‘fanciullino’ del Pascoli, possa, tramite la fruizione delle opere, riportare a emozioni e sentimenti positivi di quando eravamo bambini dove tutto era sogno e fantasia, persa oramai con l’età adulta” afferma Paolo Pastorino.