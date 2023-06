Furti, danneggiamenti e schiamazzi notturni ad Albisola: per l’ordine pubblico in città anche il servizio privato di una discoteca

Albisola Superiore. L’estate non è ancora partita ma si contano già problemi di ordine pubblico in orari serali e notturni nei fine settimana ad Albisola Superiore. Lo scorso venerdì sera, ad esempio, in piazza Dante sono state rubate due opere d’arte, i simpatici coniglietti di Paolo Pastorino chiamati ‘Osvaldo’, e una è stata danneggiata.

Oltre a furti e danneggiamenti, si segnalano anche schiamazzi notturni soprattutto nel centro e lungo le strade tra la passeggiata a mare e la stazione. Per cercare di risolvere il problema, o quanto meno di dare un aiuto in più per assicurare l’ordine pubblico, ha deciso di scendere in campo anche la discoteca Golden Beach di Albisola Superiore con un servizio di vigilanza privato.

Il servizio è partito il fine settimana scorso e durerà per tutta l’estate. “I nostri steward, circa una decina, percorreranno i punti nevralgici di tutta la città per cercare di garantire la sicurezza e l’ordine pubblico nel post discoteca – afferma Giacomo Canale dei Golden Beach -. La vigilanza è attiva venerdì e sabato notte dalle 23.30 circa fino alla chiusura della discoteca, intorno alle 5 o alle 6. Il nostro impegno è importante, ma ci teniamo a dare un contributo per contenere il disordine serale e notturno”.

Per arginare i problemi connessi alla movida e non solo in estate, il Comune di Albisola invece ha intenzione di inserire turni serali della polizia locale, ma tutto è ancora da valutare: “In questi giorni stiamo organizzando una ridistribuzione del personale – afferma il sindaco di Albisola Maurizio Garbarini -. Spero che questo piano si possa attuare per poter assicurare controlli maggiori sul territorio”.