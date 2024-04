Spotornese, Ottonello saluta e appende gli scarpini al chiodo: “Chiudo un capitolo della mia vita con consapevolezza e serenità”

Spotorno/Savona/Albisola Superiore. Non soltanto il valzer delle panchine: il termine dei campionati ha portato con sè anche una serie di notizie inerenti al futuro dei calciatori impegnati con le squadre partecipanti ai rispettivi gironi dell’edizione 2023/2024 della Prima Categoria. Tra questi vi è Luca Ottonello, difensore della Spotornese il quale ha annunciato la volontà di appendere gli scarpini al chiodo dopo numerosi anni di dilettantismo.

“Chiudo un capitolo della mia vita con consapevolezza e serenità – ha raccontato il classe 1989, il quale ha disputato la sua ultima partita da calciatore proprio contro la sua amata Letimbro -. Pur militando sempre nel calcio dilettantistico ho avuto la fortuna di togliermi qualche soddisfazione vincendo qualche campionato senza mai retrocedere. Inoltre ho avuto modo di conoscere gli amici di una vita e dirigenti o compagni di squadra con cui si è creato un rapporto speciale. Ora però sento la necessità di ritagliare un po’ di tempo per me”.

Cosa ti mancherà di più e cosa invece non ti mancherà di questo mondo?

“Mi mancherà il clima dello spogliatoio prima durante e dopo gli allenamenti e i mal di pancia prima di scendere in campo per disputare le partite. Quest’ultima è una situazione davvero unica che soltanto chi fa sport conosce. Mi mancherà anche la possibilità di tenermi in forma, motivo per cui dovrò trovare delle alternative. Non mi mancherà invece il nervosismo esagerato in campo così come le risse facili causate da persone poco intelligenti”.

Quale bilancio per la stagione appena conclusa con la maglia della Spotornese?

”È inutile nasconderlo, potevamo fare qualcosa in più. La società aveva costruito una squadra per poter quantomeno approdare ai playoff. Il calcio tuttavia è una scienza imperfetta. Non potevamo immaginare di fare i conti con infortuni come quelli di Ferrotti, Intili, Orcino e tanti altri piccoli acciacchi che hanno tenuto fuori dal campo numerosi compagni. È stata una stagione complessa e di difficile gestione. Alla fine abbiamo giocato per mantenere la categoria e ce l’abbiamo fatta, quindi da quel punto di vista abbiamo raggiunto l’obiettivo”.

Cosa ricordi con più affetto delle esperienze vissute durante questi 24 anni?

“Sono cresciuto nel settore giovanile dell’Albissola e ho avuto l’opportunità di esordire con quella maglia. In quegli anni ho incontrato persone importanti che ho ritrovato successivamente nelle esperienza con la Letimbro e con la Spotornese. In seguito sono stato costretto a fermarmi due anni per dedicarmi all’università riprendendo poi a giocare vestendo la maglia del DLF (Dopo Lavoro Ferroviario, ndr), società all’epoca militante in Terza Categoria. Scelsi quella squadra sollecitato da svariati amici insieme a cui, a settembre di quell’anno, ci trasferimmo in massa alla Letimbro”.

“Il mio cuore è stato gialloblù per 7 anni – ha proseguito l’intervistato – , di cui gli ultimi tre da capitano. Quello senza dubbio è stato il periodo più intenso della mia carriera calcistica dove insieme ai miei compagni ho vinto molto dando vita ad una scalata memorabile dalla Terza alla Prima Categoria. Siamo riusciti a far conoscere la squadra crescendo insieme. Di quell’esperienza, per citare alcuni, vorrei ricordare Battistel, Alpino, Barile, Pellizzari, Orcino, Vanara, Carminati e Cossu”.

“Della Spotornese invece – ha continuato Ottonello – mi rimarrà la costruzione della società e l’ambizione di vincere da subito. L’unione di intenti appunto tra la società, la squadra e i tifosi è stato un qualcosa di davvero travolgente culminato con la promozione di due anni fa e con la conquista dei playoff al termine della scorsa stagione”.

Come hai visto cambiare il mondo del calcio dilettanti durante questi anni?

“La mia impressione è che le società si siano strutturate maggiormente. Il mondo dei dilettanti in sè però penso che potrebbe essere organizzato meglio; le spese da sostenere per società che non hanno praticamente entrate sono davvero troppe”.

Cosa consiglieresti ad un giovane che prova ad affacciarsi sul mondo delle prime squadre?

“Gli consiglierei di ascoltare tanto i compagni più grandi cercando di riconoscere i consigli sinceri anche se a volte sono quelli più duri. Personalmente ho compreso soltanto nell’ultimo periodo alcuni suggerimenti ricevuti quando ero un ragazzino di 18 anni”.

Quale futuro per Ottonello?

“Al momento mi vedo lontano dal campo. Non ho desiderio nè richieste per gravitare attorno al rettangolo di gioco come dirigente oppure come allenatore. Sicuramente continuerò a seguire gli amici di una vita dagli spalti mettendomi inoltre in gioco a livello amatoriale”.