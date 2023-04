Calcio, Albenga mania: il carosello Serie D per le vie cittadine

Albenga. Un entusiasmo prorompente quello che ha contraddistinto la prima serata di oggi all’interno della città ingauna. La squadra di Pietro Buttu è rientrata da Arenzano dopo il successo che è valso la Serie D, venendo accolta da un vasto pubblico e così si è potuto dare il via al carosello.

Tante le autovetture e i motocicli, oltre ai tifosi a piedi, presenti per le vie del centro di Albenga tra cori, fumogeni e tanta euforia per festeggiare una stagione memorabile. Ora il sodalizio del presidente Simone Marinelli può godersi la promozione matematica, in attesa dei prossimi aggiornamenti in chiave futura e una sfida sentita come quella all’Imperia di domenica prossima. Intanto è Albenga Calcio mania, ora più che mai.