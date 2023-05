Albenga in Serie D, Ciangherotti: “Un orgoglio per tutta la città, grazie ragazzi”

Albenga. “Il 30 aprile 2023 è una data che la città di Albenga non dimenticherà mai. Un risultato storico, che questi ragazzi hanno voluto con tutto il cuore, superando anche momenti difficili con professionalità, spirito di sacrificio e determinazione. Albenga è orgogliosa di voi, ci avete commosso”. Con queste parole, il consigliere e capogruppo di Forza Italia albenganese Eraldo Ciangherotti commenta il ritorno in Serie D dopo 33 anni dell’ASD Albenga 1928.

La festa della squadra ingauna è iniziata nel pomeriggio di ieri, ad Arenzano, dopo lo storico 1-2 contro la squadra locale: “I colori della nostra città di nuovo in Serie D sono un sogno che si avvera dopo 33 anni di attese e speranze – sottolinea Ciangherotti -. Questi ragazzi ci hanno regalato una grande emozione e hanno scritto con la nostra maglia una meravigliosa pagina di sport”.

“Voglio complimentarmi con tutti i giocatori, il Presidente Simone Marinelli, il mister Pietro Buttu e tutta la società – aggiunge il consigliere albenganese -. Mi associo a Buttu nel ricordo di Viveri, sindaco all’epoca della retrocessione del club, e che oggi sarebbe sicuramente orgoglioso di questo risultato”.

Decisivo il gol del centrocampista Mattia Grandoni, che ha fatto esplodere i tifosi dell’Albenga intervenuti ad Arenzano per assistere al match: “Questa squadra meritava e merita palcoscenici ancora più importanti – conclude Ciangherotti -. Faremo sempre il possibile perchè il Comune non smetta mai di aiutarvi. Oggi, insieme a tutta la città, festeggiamo e ringraziamo questi ragazzi per averci fatto vivere un sogno di sana passione sportiva che non dimenticheremo mai”.