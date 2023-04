Eccellenza, Arenzano-Albenga LIVE: Anselmo porta avanti gli ingauni, è 0-1 al 18’

Risultato: Arenzano 1-1 Albenga (18’ Anselmo, 28’ L. Damonte) [Live]

Al 28’ cambia nuovamente il risultato al Gambino. Lorenzo Damonte si incunea nell’area di rigore avversaria trovando la via della rete: è 1-1!

Al 23’ Barisone viene sanzionato per aver reagito in seguito ad un’irregolarità commessa ai suoi danni: si infiamma la sfida, l’Albenga vuole vincere.

Al 18’ Anselmo fa esplodere il pubblico di fede ingauna: l’esterno offensivo in forza ai bianconeri porta avanti i suoi sfruttando al meglio uno splendido suggerimento di Sogno: è 0-1 Albenga al Gambino!

Al 12’ Lupi dal limite dell’area tenta di spaventare la retroguardia ospite, ma il suo tentavo termina debole tra le braccia di un ben posizionato Scalvini.

Al 6’ Sogno cerca controlla spalle alla porta cercando in seguito di fulminare Marotta in girata: pallone di un soffio a lato, buona partenza degli ingauni.

Alle 15.01 il direttore di gara comanda l’inizio dell’incontro.

Arbitro del match è il signor Alessandro Mazzoni di Chiavari, fischietto coadiuvato da Lorenzo Massa e Mauro Vigna della medesima sezione.

Le formazioni

I padroni di casa guidati da mister Corradi si schierano con Marotta, Pirozzi, L. Damonte, Rossi, Piccardo, L. Baroni (C), Biancato, Lupi, Pellicciari, A. Damonte, F. Baroni.

A disposizione ci sono Faggiano, Della Rossa, Meazzi, Molinaro, Chiappino, Metalla, Cicirello, A. Damonte, Galleri.

Gli ospiti allenati da Pietro Buttu rispondono con Scalvini, Barisone, De Benedetti, Garibbo, Scarrone, Gargiulo (C), Di Salvatore, Grandoni, Sogno, Graziani, Anselmo.

In panchina si accomodano Radu, Gibilaro, Trofo, Moi, Giudice, De Boni, Beluffi, De Sousa, Mariani.

Presentazione

Arenzano. Oggi pomeriggio, presso lo stadio “Nazario Gambino”, Arenzano e Albenga si sfidano in occasione della trentaduesima giornata del campionato di Eccellenza. Gli ingauni con una vittoria potrebbero dare il via ai festeggiamenti ottenendo la certezza matematica della promozione in Serie D. Presente una gremita delegazione di tifosi bianconeri, è tutto pronto per l’inizio del match.