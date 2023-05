“Siamo in Serie D”. Pietro Buttu si prende Albenga: il trionfo del tecnico ingauno

Albenga. Un ingauno dal cognome sardo, ormai da un ventennio nell’orbita delle panchine del calcio dilettantistico e con tante vittorie alle spalle. Per Pietro Buttu, per tutti “Peo“, sono giorni contraddistinti da emozioni forti. Dopo la rete del 2-1 firmata da Grandoni all’Arenzano, mentre tutti erano a festeggiare, si è allontanato per un istante per poi tornare nell’area tecnica per vivere i restanti minuti di gioco.

Quasi un nodo alla gola inizialmente, nonostante le solite indicazioni ad alto volume non siano di certo mancate. A pochi secondi dallo scadere del nono e ultimo minuto di recupero, con l’intera panchina dietro di lui pronta ad entrare in campo, un sorriso e un’esultanza ad accompagnare l’esternazione: “Siamo in Serie D“.

L’arbitro fischia la fine. L‘Albenga è promosso in D dopo 33 anni dall’ultima volta e Buttu crolla in lacrime abbracciato sia dai suoi ragazzi sia dai calciatori e tesserati dell’Arenzano. Il suo è un pianto ricco di gioia e soddisfazione: è riuscito a vincere un campionato con la squadra della sua città, uno dei sogni di un cassetto ricco di successi.

Dopo qualche minuto ecco arrivare il presidente Simone Marinelli, spesso fotografato con il tecnico ingauno negli ultimi post partita. Un altro abbraccio, stavolta più lungo e sentito, che riporta a quello striscione d’inizio luglio alla presentazione del sodalizio: “Una nuova storia, Buttu e Marinelli per la gloria“. Un binomio che già d’estate presagiva un futuro roseo, con la gloria arrivata dopo appena un anno di gestione dell’ex numero uno del Savona, pieno di desiderio di rivalsa dalla delusione della passata stagione in biancoblù. Ora il bianconero unisce entrambi, nonostante “Peo” non si sia mai tolto di dosso questi due colori.

Perché nonostante un’ottima carriera da allenatore, soprattutto a Finale vista la longevità della sua avventura, ogni volta che Buttu parla di Albenga non è mai banale. “Ho vinto alcuni campionati, ma questa per la maturazione e per la condizione in cui siamo arrivati qua è la più bella. Questa storia per me parte da più indietro, 33 anni fa quando l’Albenga è retrocessa ero un giocatore“. E allora la sua scalata partita da Laigueglia ha avuto il suo picco emozionale il 30 aprile 2023: il giorno della rivincita di uno degli allenatori più grandi del calcio ligure.