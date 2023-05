Albenga, la Serie D passa anche da un pizzico di scaramanzia. Rolando: ”Sensazioni straordinarie, vincere fa bene alla salute”

Albenga. Un’emozione indescrivibile, soprattutto se vissuta da ingauni. Domenica pomeriggio l’Albenga ha conquistato la matematica promozione in Serie D, un risultato fortemente voluto dal club di Simone Marinelli che, battendo l’Arenzano al “Nazario Gambino”, ha scatenato la gioia di un’intera città.

Tra i protagonisti del traguardo raggiunto dalla squadra guidata da Pietro Buttu anche Viviano Rolando, inseparabile compagno di avventure del tecnico ingauno nominato presidente onorario della società. Dopo svariati anni vissuti insieme a Finale, i due quest’anno hanno scelto di sposare la causa dell’Albenga dato vita ad un percorso sensazionale.

Nel post gara, dopo aver scelto di non rilasciare alcuna dichiarazione durante la stagione per scaramanzia, Rolando ha finalmente potuto rompere il clichè: “In questo momento sto provando delle sensazioni straordinarie. In partenza non sapevamo come sarebbe andata a finire, ma vittoria dopo vittoria abbiamo capito che avremmo potuto fare qualcosa di grande. Devo ringraziare soprattutto il presidente, il mister, tutti i giocatori e il pubblico di Albenga, avere così tante persone al seguito a mio parere è una cosa straordinaria”.

“Vincere fa sempre bene alla salute – ha proseguito l’intervistato – e, farlo con l’Albenga da ingauno, è troppo bello”. Infine Rolando ha concluso il proprio intervento dichiarando: “Con Pietro è 4 anni che siamo assieme, abbiamo fatto un qualcosa di straordinario”.