Ecco “Insieme per Carcare”: nella lista di Ferraro sette riconferme, cinque novità e tanti giovani

Carcare. Sei uomini e sei donne, tra loro anche cinque giovani. È un mix di esperienza e novità la squadra scelta dal candidato sindaco Alessandro Ferraro per affrontare le prossime elezioni amministrative.

Tante le riconferme, rispetto all’amministrazione attuale, in cui Ferraro è assessore all’Istruzione e alle Politiche sociali. L’unico a non continuare l’avventura è il consigliere Marco Camoirano, mentre tutti gli altri (assessori, consiglieri e anche il primo cittadino) hanno deciso di mettersi nuovamente in gioco.

Nelle lista di “Insieme per Carcare” c’è infatti il sindaco uscente Christian De Vecchi, che per motivi personali ha deciso di non puntare al bis, ma non ha voluto comunque abbandonare la squadra. C’è il vicesindaco Franco Bologna, che per due mandati (dal 2009 al 2018) ha seduto sulla poltrona da primo cittadino. Ci sono gli assessori Enrica Bertone (alle Attività produttive ed Associazionismo) e Giorgia Ugdonne (a Cultura, Sport e Ambiente). Ed infine i tre consiglieri Patrizia Mazza, Stefania Resio e Andrea Alloisio.

Cinque invece le new entry: Giulia Cardone e Andrea Carlini, entrambi 19enni e studenti delle scuole superiori; Roberto Zunino (30 anni), commerciante; Alessandra Marchese (31 anni), infermiera; Alessandro Zunino (51 anni), perito assicurativo.

Dodici figure, dunque, che rappresentano diversi settori e competenze e che insieme a Ferraro formano una gruppo con 42 anni di media. Ascolto e confronto, secondo quanto dichiarato dal candidato, saranno alla base della campagna elettorale della lista che porterà i cittadini carcaresi al voto i prossimi 14 e 15 maggio. A sfidare “Insieme per Carcare”, la squadra “Cambia Carcare” guidata da Rodolfo Mirri.

LA LISTA “INSIEME PER CARCARE”

Alessandro Ferraro, 65 anni, medico di medicina generale, assessore uscente all’istruzione e alle politiche sociali

Andrea Alloisio, 27 anni, commesso, consigliere comunale uscente;

Enrica Bertone, 48 anni, giornalista, assessore uscente ad attività produttive ed associazionismo;

Franco Bologna, 68 anni, vice sindaco uscente e già sindaco dal 2009 al 2018;

Giulia Carbone, 19 anni, studentessa del quinto anno del liceo Calasanzio, indirizzo Scuentifico;

Andrea Carlini, 19 anni, studente del quinto anno del Patetta, indirizzo Geometra;

Christian De Vecchi, sindaco uscente, 49 anni, commerciante;

Alessandra Marchese, 31 anni, infermiera;

Patrizia Mazza, 47 anni, commessa, consigliere comunale uscente;

Stefania Resio, 58 anni, docente di educazione fisica al liceo Calasanzio, consigliere comunale uscente;

Giorgia Ugdonne, 45 anni, assessore uscente a cultura sport e ambiente; dipendente pubblico;

Alessandro Zunino, 51 anni, perito assicurativo;

Roberto Zunino, 30 anni, commerciante.