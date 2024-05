Coppa del mondo enduro a Finale, Fiera per la Festa della mamma a Carcare e Vanni Oddera a Pietra: ecco gli appuntamenti del weekend

Savonese. A Carcare una fiera per La Festa della Mamma, ma anche i banchetti di Stile Artigiano nel centro di Savona e uno show di freestyle di Vanni Oddera per supportare il Gaslini, oltre alla Coppa Del mondo di Enduro a Finale Ligure. Quello che sta per iniziare sarà ancora una volta un weekend ricchissimo di eventi per tutti i gusti: mercatini, mostre, spettacoli, concerti, cultura. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti da non perdere sabato e domenica.

LA COPPA DEL MONDO DI ENDURO FA TAPPA A FINALE

Dopo il debutto in Brasile e in Scozia, la UCI Mountain Bike World Series approda questo weekend a Finale Ligure per dare il via alla stagione enduro in quella che è ormai considerata la casa spirituale della disciplina, e una delle destinazioni più amate al mondo dai biker. Negli ultimi due giorni il villaggio evento e atleti ha preso vita sul lungomare cittadino e in Piazza Vittorio Emanuele II dove, da questa mattina, prende ufficialmente il via il weekend, con tanti appuntamenti per il pubblico. Sabato si correrà la UCI Enduro World Cup e Enduro of Finale Outdoor Region (gara Open) e domenica la UCI E- Enduro World Cup e Enduro of Finale Outdoor Region (gara Open). Ma saranno tantissimi anche gli eventi collaterali.

Leggi qui il programma completo

VANNI ODDERA PROTAGONISTA DELL’OPEN DAY DEL GRUPPO BADANO

Un grande spettacolo, una storia aziendale da celebrare e un unico obiettivo: aiutare dove c’è bisogno. Dopo il successo dell’anno scorso, sabato 11 maggio 2024 Gruppo Badano organizza la seconda edizione del suo Open Day presso la sede di Pietra Ligure in Via Peagne 35, con il suo testimonial Vanni Oddera, Campione di Freestyle Motocross. Una giornata all’insegna della solidarietà, e il cui ricavato – al netto delle spese – sarà devoluto all’ospedale Gaslini di Genova. Esibiziomni a partire dalle 11.

Qui i dettagli sulla manifestazione

A SAVONA TORNA STILE ARTIGIANO

Dal 10 al 12 maggio a Savona torna Stile Artigiano. Nelle aree pedonali di via Manzoni e corso Italia si potranno trovare laboratori, eventi ed esposizioni alla scoperta della ceramica grazie all’evento targato Confartigianato.

Qui le informazioni sull’evento

BEAT GENERATION ALLE OFFICINE

Sabato 11 Maggio 2024 dalle ore 16.30 alle Officine di Savona appuntamento per rievocare la musica emblema degli anni ’60 con il Complesso Beat Generation !Beat Generation è un complesso composto da cinque musicisti che ripropone, con le sonorità originali, i brani che hanno fatto epoca negli anni 60/’70/’80, in quanto direttamente coinvolti nei mitici anni che hanno rivoluzionato la musica italiana e internazionale.

Il pubblico si troverà coinvolto in un’atmosfera unica e potrà cantare assieme alla band le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.

L’evento è organizzato in collaborazione con Cooperativa Arte&Musica, Fonola Dischi, Asso-artisti e con il Patrocinio del Comune di Savona.

Il complesso “Beat Generation” è composto da Francesco Zino (voce), Jonny Blanco (chitarra), Daniele Crisafulli (batteria), Claudio Diapede (organo), Gigi Barone (basso).

Qui i dettagli sullo spettacolo

A CARCARE LA FIERA DELLA FESTA DELLA MAMMA

Domenica 12 maggio a Carcare si terrà la Fiera Promozionale “Festa della Mamma”. Sarà un’occasione unica per trovare tanti banchetti con offerte sfiziose che incontreranno il gusto di tutti. L’appuntamento dalle 8 alle 19 in piazza Caravadossi. L’evento è organizzato dal Consorzio La Piazza.

Qui i dettagli sul programma

ALLA LIBRERIA UBIK LO SCRITTORE CAROFIGLIO

Domenica 12 maggio, alle ore 17, alla libreria Ubik di Corso Italia a Savona, incontro con lo scrittore Francesco Carofiglio e presentazione del romanzo “La stagione bella” (Garzanti). Introduce Renata Barberis. Viola ha quarant’anni. Le sue giornate sembrano muoversi nell’ipnosi leggera di un tempo fermo. Forse tutto è cominciato quando sua madre è andata via. Figlie uniche entrambe, orfane entrambe di un padre mai esistito. Con il suo stile inconfondibile, Francesco Carofiglio (scrittore di numerosi libri alcuni dei quali con il fratello Gianrico Carofiglio, ma anche regista, illustratore, autore per teatro, cinema e tv) torna con un nuovo romanzo, magico, misterioso, che fa riflettere sulla vita, sulle scelte, sul dolore e sulla speranza.

Qui il programma completo

A LOANO IL MERCATINO ANTICHITA’ E COLLEZIONISMO

Torna, a Loano, il Mercatino di Antichità e Collezionismo organizzato dall’Associazione Culturale e Ricreativa E20 Free con il patrocinio degli assessorati al commercio e al turismo del Comune di Loano. Domenica 12 maggio la manifestazione dedicata all’antiquariato e agli oggetti da collezione prenderà il via alle 8 e proseguirà fino alle 18 sotto i portici di corso Europa e nei vicini giardini “Bestoso”.

Qui la presentazione dell’evento

NEL QUARTIERE SANTA RITA ARRIVA “OLTREFEST””

Il Comitato di Quartiere Oltre Letimbro di Savona a seguito della Festa di Santa Rita organizza una serie di eventi denominati “OltreFest” dal 11 al 28 maggio 2024. Di seguito il programma completo: 11 / 5 alle ore 18 presso Casa Zacheo via Tissoni (di fronte al supermercato) gli allievi della scuola Guidobono offrono la loro musica al quartiere e alla città. Ingresso libero

12 / 5 alle ore 16 presso il “Roseto dei Papi” Via Lichene, 3 inizierà l’evento “ROSE PER SANTA RITA” con l’inaugurazione della mostra “ECOARTE al Roseto”.

La mostra, allestita e coordinata dall’Ass. “QUIARTE APS”. vedrà la presenza di opere d’arte di oltre 20 artisti che presenteranno le loro opere ispirate all’Ecologia e alla Pace.

Qui i dettagli sull’evento

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Un super programma per questo fine settimana con l’Asd #Asinolla di Pietra Ligure

SABATO 11 MAGGIO – Un Buongiorno come si deve con la simpatica COLAZIONE CON GLI ASINELLI, alle ore 10.00. A seguire alle ore 15.00, ancora il BATTESIMO DELLA SELLA, dove i più piccoli potranno avvicinarsi all’#equitazione, con momenti di tenerezza fatti di coccole e carezze (ore 11.00).

Al pomeriggio, dalle ore 15.00, l’iniziativa FACCIAMO BRANCO.

DOMENICA 12 MAGGIO speciale FESTA DELLA MAMMA, dalle 10 alle 18, con il MERCATINO DEGLI SCAMBI – Albenga e dintorni… -, vetrina di prodotti agricoli e artigianali locali, ma anche buffet delle delizie, musica dal vivo con danze occitane con i “Du Tutt” e pranzo condiviso.

Le attività saranno dedicate alle mamme: Battesimo della sella, il percorso delle erbe aromatiche, Vita in fattoria e saluto e coccole con gli asinelli.

Ricordiamo, oltre alle possibili attività con #asini e #cavalli su prenotazione, il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie…

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

Qui tutte le informazioni

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.